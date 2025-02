Wiesbaden (ots) -Es sind heute noch 10 Tage bis zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Die Bundeswahlleiterin nimmt dies zum Anlass, die Wahlen in Zahlen vorzustellen:- 2 Wahlkreise hat Bremen, das Bundesland mit der kleinsten Bevölkerungszahl.- 3 vorgezogene Bundestagswahlen gab es bisher in Deutschland - 1972, 1983 und 2005.- 3,9 Prozent der Wahlberechtigten dürfen erstmals wählen.- 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen oder in drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen müssen die Parteien bundesweit mindestens erzielen, um in den Bundestag einzuziehen.- 16 Landeswahlleiterinnen und Landeswahlleiter sorgen für die ordnungsgemäße Durchführung der Bundestagswahl in den Bundesländern.- 18 Uhr: Die Stimmabgabe endet, die Auszählung der Stimmen beginnt.- 18 Jahre muss man am Wahltag mindestens sein, um wählen zu dürfen.- 25 Euro Erfrischungsgeld mindestens erhalten Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Wahltag. Wahlvorstehende erhalten mindestens 35 Euro.- 29 Parteien nehmen an der Bundestagswahl 2025 teil.- 42,1 Prozent der Wahlberechtigten sind 60 Jahre oder älter.- 64 Wahlkreise hat das bevölkerungsreichste Bundesland: Nordrhein-Westfalen.- 299 Wahlkreise umfasst das Wahlgebiet zur Bundestagswahl.- 630 Abgeordnete werden nach den Regelungen des Bundeswahlgesetzes in den Deutschen Bundestag gewählt.- 1990 fand die erste Bundestagswahl im vereinigten Deutschland statt.- 4.506 Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber nehmen an der Bundestagswahl 2025 teil.- Rund 25.000 Briefwahlbezirke werden zur Bundestagswahl 2025 eingerichtet.- Rund 65.000 Wahllokale sind am 23. Februar 2025 von 8:00 bis 18:00 Uhr für die Wählerinnen und Wähler geöffnet.- Circa 675.000 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind am Wahltag in den Wahllokalen und bei der Briefwahl im Einsatz.- Mindestens 30,6 Millionen (52 Prozent) der Wahlberechtigten sind Frauen.- Mindestens 59,2 Millionen Menschen sind bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wahlberechtigt.Weitere Informationen der Bundeswahlleiterin finden sich im Internet unter www.bundeswahlleiterin.de.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter http://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.Pressestelle,Telefon: 0611 75-3444www.bundeswahlleiterin.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Die Bundeswahlleiterin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74247/5970106