Leipzig (ots) -intelligent fluids mit Sitz in Leipzig, Deutschland, entwickelt patentierte wasserbasierte Reinigungstechnologien, die eine hohe Leistung ohne Kompromisse bei der Umweltsicherheit bieten. Als Vorreiter nachhaltiger Industrieinnovationen treiben sie den Wandel hin zu einer saubereren, grüneren Zukunft weltweit voran.Die Mission von intelligent fluids stimmt perfekt mit den Zielen der Kampagne überein: die Entwicklung nachhaltiger Reinigungslösungen, die herkömmliche Methoden übertreffen, die Umweltbelastung reduzieren und Gesundheit und Sicherheit fördern.Die Teilnahme an dieser Initiative unterstreicht die Rolle des Unternehmens als Vorreiter für nachhaltige industrielle Innovationen.Revolutionierung industrieller ReinigungDie bahnbrechende wasserbasierte Reinigungstechnologie, die die patentierte Phasen-Fluid-Dynamik nutzt, um Verschmutzungen sanft und ohne den Einsatz von scharfen Chemikalien zu entfernen. Dieser innovative Ansatz kombiniert Nachhaltigkeit und Leistung und umfasst folgende Lösungen:- Umweltverträgliche Technologie: Ihre Lösungen sind biologisch abbaubar, pH-neutral und ungiftig, was ihren ökologischen Fußabdruck erheblich verringert.- Erhöhte Sicherheit: Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmitteln sind ihre Produkte nicht entflammbar, nicht ätzend und dermatologisch getestet, was die Sicherheit der Arbeitnehmer gewährleistet und die Gefahren am Arbeitsplatz verringert.- Hohe Leistung: Mit bis zu 8.000 Mikrobewegungen pro Sekunde entfernt die patentierte Lift-off-Technologie Öle, Fette, Klebstoffe und andere Verunreinigungen effektiver als herkömmliche Lösungsmittel.Herausforderungen der Industrie angehenBei der industriellen Reinigung werden seit langem giftige Lösungsmittel verwendet, die eine große Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen. Diese Chemikalien setzen flüchtige organische Verbindungen (VOC) frei, die zur Smog- und Ozonbildung beitragen und oft auch die Wassersysteme verunreinigen und Wasserlebewesen schädigen. Jedes Jahr werden weltweit über 30 Millionen Tonnen dieser schädlichen Lösungsmittel hergestellt, vor allem weil es kaum wirksame Alternativen gibt - bis jetzt.intelligent fluids stellen sich dieser Herausforderung mit innovativen Lösungen, die nicht nur giftige Reinigungsmittel ersetzen, sondern auch Leistung bringen und Nachhaltigkeit zu einer praktischen und rentablen Wahl für die Industrie weltweit machen.Die Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, unter anderem in der Mikroelektronik, der Öl- und Gasindustrie und der Schwerindustrie. Durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern stellen wir sicher, dass unsere Lösungen den strengen Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht werden. Der Dokumentarfilm enthält Erfahrungsberichte von Partnern und Kunden, die die praktischen Vorteile unserer Technologie aufzeigen und erläutern, wie sie ihre Arbeitsabläufe verändert haben.Eine globale Vision für Nachhaltigkeitintelligent fluids entwickelt nicht nur im Labor Innovationen, sondern baut eine globale Präsenz auf, um systemische Veränderungen voranzutreiben. Mit einer operativen Tochtergesellschaft in Asien plant das Unternehmen, in die USA, nach Indien und in die MENA-Region zu expandieren. Dieses internationale Wachstum ist Teil einer breiter angelegten Strategie, die darauf abzielt, das Bewusstsein für eine nachhaltige industrielle Reinigung zu schärfen und neue Maßstäbe für die Umweltverantwortung zu setzen.Warum das wichtig istIndustrielle Reinigung bleibt oft im Verborgenen, doch ihre Auswirkungen auf Ökosysteme, Gesundheit und Sicherheit sind enorm. intelligent fluids hat bewiesen, dass höchste Leistung und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sein müssen - sondern gemeinsam neue Maßstäbe setzen.Für weitere Informationen jetzt auf www.intelligent-fluids.com vorbeischauen und auf LinkedIN (https://www.linkedin.com/company/intelligentfluids/posts/?feedView=all).