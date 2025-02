Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Schweizer Inflationsrate liegt im Januar bei 0.4 %. Die Kerninflationsrate steigt derweil von 0.7 % auf 0.9 %. Zwar steigen die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat, doch im direkten Monatsvergleich ist nun schon zum fünften Mal in Folge ein Rückgang zu verzeichnen. Was den Konsumenten freut, wird von Notenbankern mit gewissem Argwohn beäugt. Ein gewisses Mass an Inflation ist gewünscht, schliesslich ...

