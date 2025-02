Hamburg (ots) -Es ist seine dritte Regiearbeit: Für die "Nord bei Nordwest"-Folge "Blindgänger" steht Hinnerk Schönemann nicht nur als einer der Hauptcharaktere vor der Kamera, sondern inszeniert den Film auch. Bisher führte er bereits bei "Auf der Flucht" und "Der doppelte Lothar" Regie - zwei Filme der Krimi-Erfolgsreihe, in denen er ebenfalls auch mitspielte. Das Buch für den aktuellen Fall schrieb Mariann Kaiser ("Wilsberg", "Friesland"), es ist ihr erstes Buch für "Nord bei Nordwest". Zusammen mit Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs) bilden Jana Klinge (Hannah Wagner) und Marleen Lohse (Jule Christiansen) das zentrale Darsteller-Trio. "Blindgänger" entsteht im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR bis zum 12. März auf Fehmarn, in Hamburg und Umgebung sowie in Lübeck-Travemünde. Anfang 2026 wird der Film voraussichtlich in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein - wie auch der "Nord bei Nordwest"-Film "Pechmarie" (er ist bereits abgedreht) und eine Episode, die in diesem Frühjahr entstehen wird.Zum Inhalt: Der Fund eines Blindgängers versetzt Schwanitz in Aufregung. Unter der Leitung von Hauke Jacobs und Hannah Wagner muss der gesamte Ort so schnell wie möglich evakuiert werden. Doch beim Klingelrundgang bemerken die Polizisten im Haus der kauzigen Mareike Thorgard (Gitta Schweighöfer) Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Eine Waffe im Vorgarten, Blut in der Küche. Was ist passiert? Und wo ist Mareikes Sohn Jürgen (Pit Bukowski)? Hauke und Hannah verständigen die Spurensicherung und nehmen trotz der Evakuierung die Ermittlungen auf. Der Konflikt mit Hannahs Bruder, dem Kampfmittel-Spezialisten Frederik Wagner (Mike Hoffmann), ist vorprogrammiert.Derweil ist Jule Christiansen auf der Suche nach einem Mädchen, das bei einer Untersuchung in der Tierarztpraxis einfach davongelaufen ist. Jetzt stellt sich heraus, dass Roxana (Eilin Aliza) aus einem Heim in Kiel abgehauen und der mitgebrachte Hund gestohlen ist. Und doch scheint die herumstreunende Minderjährige nicht das größte Problem zu sein: Bei Hauke und Hannah erhärtet sich der Verdacht, dass sich die Waffenmafia in der Gegend herumtreibt. Was hat der skrupellose Soroka (Max Hopp) im beschaulichen Schwanitz zu suchen?Neben den Genannten spielen das "Nord bei Nordwest"-Ensemble - Cem Ali Gültekin (als Mehmet Ösker), Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Regine Hentschel (Frau Bleckmann), Joshy Peters (Puttkammer) - sowie u. a. Robin Bongarts (Lutz Budde).Produzent ist Seth Hollinderbäumer Geschäftsführende Produzenten sind Joshua Lantow und Oliver Behrmann (alle triple pictures), Kamera: Uwe Neumeister, Produktionsleitung: Markus Kadl. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5970144