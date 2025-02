Bensheim (ots) -Soziale Gerechtigkeit bedeutet gleiche Chancen für alle. Doch die Realität sieht anders aus. Vor allem Menschen mit Behinderungen sind oft benachteiligt - besonders in den ärmsten Regionen der Welt. Darauf macht die Christoffel-Blindenmission (CBM) (https://www.cbm.de/) anlässlich des Welttags der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar aufmerksam. Zusammen mit ihren Projektpartnern vor Ort kämpft sie dafür, dass Menschen mit Behinderungen gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft sein können. Wie das funktioniert, zeigt ein Beispiel aus Malawi.Rita Ngirazie aus Malawi ist jeden Tag im Einsatz für eine gerechtere Welt: Die 26-jährige Gemeindehelferin sorgt dafür, dass Menschen mit Behinderungen im Katastrophenfall nicht vergessen werden. Rita kennt die Herausforderungen nur allzu gut. Sie hat selbst eine Gehbehinderung. "Die medizinische Versorgung ist schlecht in der Region", erzählt sie. Wenn sie selbst zum Arzt muss oder ins Krankenhaus, ist sie stundenlang unterwegs - wie die meisten Menschen hier, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind.Niemand denkt an BarrierefreiheitIn ländlichen Regionen sind die Straßen so schlecht, dass über zahlreiche Bäche und Flüsse gar keine Brücken führen. "Menschen mit Behinderungen müssen oft durchs Wasser getragen werden", berichtet Rita. "Das ist normal hier, denn niemand denkt an Barrierefreiheit." Im Alltag nicht, und schon gar nicht im Katastrophenfall. Dabei wird Malawi immer wieder von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht. Menschen mit Behinderungen sind besonders gefährdet: Denn wer im Rollstuhl sitzt, oder blind ist, kann nicht flüchten, wenn alle Wege unter Wasser sind. Und wer gehörlos ist, kann Durchsagen mit lebensrettenden Hinweisen nicht hören.Ritas Besuche in den Gemeinden helfen ihr, die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen besser kennenzulernen. Sie begegnet aber auch immer wieder Vorurteilen: "In manchen Gebieten werden Menschen mit Behinderungen nur mit Mitleid betrachtet", erzählt die Gemeindehelferin: "Man sieht sie nicht als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft, die mit ihren ganz besonderen Fähigkeiten sehr viel beitragen können." Vielmehr werden sie und ihre Bedürfnisse schlichtweg übersehen. Das kann lebensbedrohlich sein, vor allem in Notsituationen. Dank Ritas Einsatz werden Menschen mit Behinderungen inzwischen in die Katastrophenvorsorge mit einbezogen. So können sie allen klarmachen, welche Gefahren auf sie im Krisenfall lauern. Eine Krücke etwa ist für einen gehbehinderten Menschen mehr als ein Stück Metall, sie kann überlebensnotwendig sein. Und wenn sie in den Fluten verloren geht, dann ist womöglich auch dieser Mensch verloren. Ein konkretes Beispiel, das alle in der Gemeinschaft lehrt, künftig bei Naturkatastrophen auch auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen zu achten.Eine neue RealitätRitas Aufklärungsarbeit zeigt bereits Früchte. Ein Umdenken findet statt, auch im Alltag. Einige Gemeinden haben sich bereits verpflichtet, Rampen an Schulen zu bauen, wo es vorher keine gab. "Das ist die neue Realität", freut sich Rita. Besonders stolz aber ist die Gemeindehelferin auf den Bewusstseinswandel bei den Menschen mit Behinderungen selbst. Sie haben gelernt, ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und stolz auf sie zu sein. Das empfindet Rita als ihren größten Erfolg.Über die CBMDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den international führenden Organisationen für inklusive Entwicklungszusammenarbeit. Sie unterstützt Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt - und das seit mehr als 115 Jahren. Gemeinsam mit ihren lokalen Partnern sorgt sie dafür, dass sich das Leben von Menschen mit Behinderungen grundlegend und dauerhaft verbessert. Sie leistet medizinische Hilfe und setzt sich für gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ein. Ziel ist eine inklusive Welt, in der Menschen mit und ohne Behinderungen ihre Fähigkeiten einbringen können und niemand zurückgelassen wird. Im vergangenen Jahr förderte die CBM 379 Projekte in 40 Ländern. Mehr unter www.cbm.de.Pressekontakt:CBM-Pressestelle:Marion MuhaliaTel.: 06251-131 341E-Mail:presse@cbm.orgOriginal-Content von: cbm Christoffel-Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37342/5970161