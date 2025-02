Potsdam (ots) -Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 begann der folgenschwerste Krieg in Europa seit 1945. Die Europäische Union nimmt Kriegsflüchtlinge auf, erlässt Sanktionen und finanziert Waffenlieferungen, während die USA den Kurs vorgeben. Die aktualisierte Auflage greift diese Entwicklung auf, die ihrerseits die Bedeutung der Militärgeschichte für die historisch-politische Bildung wie auch den Mehrwert des transnationalen Ansatzes unterstreicht.Dreißig renommierte Historiker nehmen grenzübergreifende Beziehungen seit dem 19. Jahrhundert unter die Lupe. Mit zahlreichen Abbildungen, Grafiken und Karten ausgestattet, beleuchtet dieser innovative Band die Verwerfungen von Krieg und Frieden, den Wandel zivil-militärischer Verhältnisse, die Repräsentation des Militärs in Selbst- und Fremdbildern sowie die Beziehungen von Streitkräften in militärischen Bündnissen seit den Napoleonischen Kriegen aus transnationaler Perspektive - ein wertvoller Leitfaden für Historiker und Historikerinnen wie für das breitere Publikum.- Innovative Militärgeschichte aus europäischer Sicht- Europäisches Kooperationsprojekt- Sicherheitspolitisches OrientierungswissenDie HerausgeberProf. Dr. Jörg Echternkamp (https://zms.bundeswehr.de/de/zmsbw-ueber-uns-ueberblick/zmsbw-mitarbeiter-echternkamp-5409024) ist Forschungsbereichsleiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr und außerplanmäßiger Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.Dr. Hans-Hubertus Mack, Oberst a. D., war von 2010 bis 2017 Kommandeur des Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr.Angaben zum BuchGeschichte ohne Grenzen? Europäische Dimensionen der Militärgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. 2., erweiterte und aktualisierte Auflage. Berlin: De Gruyter Oldenbourg 2025, VIII+390 Seiten, 49,95 Euro, ISBN 978-3-11-138387-3Weitere Informationen und ein Blick ins Buch finden Sie auf unserer Website (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/zmsbw-publikationen-einzelne-geschichte-ohne-grenzen-5878034).Pressekontakt:Major Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/5970183