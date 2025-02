FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3025 (3077) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMURFIT WESTROCK TARGET TO 5450 (5325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 39 (42) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CLOSE BROTHERS TARGET TO 600 (610) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS MONDI PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1350 (2200) PENCE - JPMORGAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2420 (2440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2420 (2440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES SMITHS GROUP ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - MORGAN STANLEY RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 430 (360) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES BELLWAY TO 'ADD' (HOLD) - PRICE TARGET 3000 (3160) PENCE - UBS RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 14200 (11500) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/tih