München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische setzt ihr erfolgreiches Engagement im E-Sports fort und verlängert ihre Hauptsponsor-Partnerschaft mit Berlin International Gaming (BIG) um zwei weitere Jahre bis Ende 2026. Bereits seit 2021 ist die Bayerische als starker Partner an der Seite von BIG und unterstützt damit eine der innovativsten und dynamischsten Branchen der digitalen Unterhaltungswelt.Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen, erklärt: "BIG ist für uns weit mehr als ein klassischer Sponsoring-Partner. Die Community rund um BIG ist jung, digital und zukunftsorientiert - eine Zielgruppe, mit der wir als Versicherer in den Dialog treten wollen. Unsere Partnerschaft zeigt, dass Versicherungen auch in dieser agilen Welt relevant sind. Die erneute Vertragsverlängerung ist ein klares Zeichen für den nachhaltigen Erfolg unseres Engagements."Mehr als nur Sponsoring: Die Bayerische als aktiver Teil der CommunityDie Bayerische hat sich in den letzten Jahren als glaubwürdiger Akteur im E-Sports etabliert und begleitet BIG nicht nur als Hauptsponsor, sondern auch mit innovativen Community-Formaten und Aktivierungen. Ob auf der Gamescom oder bei speziellen Online-Events - das Unternehmen schafft echte Mehrwerte für die Gaming-Community und setzt dabei gezielt auf authentische Interaktionen.Ein besonderes Highlight war 2024 das gemeinsame Nachwuchsförderprogramm "die Bayerische x BIG SELECTA", bei dem aufstrebende Talente entdeckt und gezielt gefördert wurden. Dieses Engagement wird auch in den kommenden Jahren fortgeführt, um jungen Spielerinnen und Spielern eine Perspektive in der professionellen E-Sports-Szene zu bieten.Strategische Erweiterung: Fokuserweiterung im Bereich TrackmaniaNeben der erfolgreichen Zusammenarbeit in "League of Legends" intensiviert die Bayerische ihr Engagement im Bereich Trackmania. Mit den Top-Fahrern Dennis "Massa" Lotze und Nico "GranaDy" Gyarmati sowie Analyst und Content Creator Lars "Lars" Buchholz baut BIG seine Trackmania-Sparte weiter aus. Damit geht die Bayerische gezielt in eine Community mit großer Reichweite und starkem Identifikationspotenzial. Nach mehreren erfolgreichen Jahren in League Of Legends und zwei Meistertiteln in der Prime League, steht das neu formierte Team aktuell mit drei Siegen auf dem ersten Gruppenplatz in aussichtsreicher Position in der nun beginnenden Play-Off Phase der höchsten deutschen Spielklasse.Daniel Finkler, CEO von Berlin International Gaming, betont: "Die Partnerschaft mit der Bayerischen hat sich als echtes Erfolgsmodell erwiesen. Dass wir die Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre verlängern, spricht für das gegenseitige Vertrauen und die gemeinsamen Erfolge. Wir freuen uns darauf,weiterhin innovative Formate zu entwickeln, gemeinsam neue Maßstäbe im E-Sports zu setzen und bedanken uns für die fortlaufende Unterstützung."Versicherungen im digitalen Zeitalter neu gedachtDie Verlängerung des Sponsorings unterstreicht die Strategie der Bayerischen, sich als moderne, nahbare und digitale Versicherungsmarke zu positionieren. Durch den gezielten Aufbau von Vertrauen innerhalb der Gaming-Community gelingt es, neue Wege im Kundenkontakt zu beschreiten und sich nachhaltig als innovativer Versicherer für die Generation von morgen zu etablieren.***Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeNick Schelchshorn, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (0152) 3468 9210,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5970203