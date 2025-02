Schwanstetten (ots) -Betroffen ist Ware mit dem MHD 04.09.2025 mit einer bestimmten Chargennummer. Das Produkt könnte Fremdkörper enthalten.Der Hersteller Anhaltinische Geflügelspezialtäten GmbH aus Möckern ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 04.09.2025 zurück.Verkauf bei REWEDie betroffenen Hähnchenschnitzel wurden über die Eigenmarke "ja!" von REWE vertrieben. Verbraucher:innen, die das entsprechende Produkt mit den genannten Daten gekauft haben können sich den Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstatten lassen. Die Ware wurde laut Hersteller sofort aus dem Verkauf genommen.Betroffene ChargeBetroffen ist nach Angaben des Herstellers Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH die Charge Nr. D L4 04 09 2 mit dem Identitätskennzeichen DE Nl 10203 EG(GTIN: 4337256187282). Die entsprechenden Angaben insbesondere das MHD 04.09.2025 sind auf der Seitenfläche der Verpackung ersichtlich.Nicht für den Verzehr geeignetDie betroffenen Hähnchenschnitzel könnten vereinzelt Kunststofffremdkörper enthalten und sind daher nicht für den Verzehr geeignet. Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, werden gebeten das Produkt nicht zu verwenden und können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.Ausführliche Informationen zu diesem Produktrückruf finden Sie auch beim Verbraucherportal Einfach-Sparsam.de: https://www.einfach-sparsam.de/produktwarnung-ja-haehnchen-mini-schnitzel-500gÜber einfach-sparsam.deDas 2006 live gegangene Verbraucher-Sparportal www.einfach-sparsam.de zählt zu den ältesten Portalen seines Segments. Gestartet mit der Idee, alles, was im Internet zum Thema Sparen zu finden ist, dem User gebündelt auf einem Portal anzubieten, wurde das Angebot durch Gutscheine, Rabattaktionen, Gratisangebote Supermarkt-Coupons erweitert. Durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl namhafter Onlineshops kann der Nutzer beim Online-Einkauf viel Geld sparen. Betreiber der Plattform einfach-sparsam.de ist die 1337 UGC GmbH in Schwanstetten bei Nürnberg und Leipzig.Pressekontakt:1337 UGC GmbHAm Sägerhof 3D-90506 SchwanstettenHerr Dominik Jaworskitel: +49 9170 9465 205e-mail: dominik.jaworski@1337ugc.deinternet: https://www.einfach-sparsam.deOriginal-Content von: einfach-sparsam.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174482/5970243