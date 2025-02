Stuttgart (ots) -Mit den im Februar erscheinenden Magazinausgaben starten Men's Health und Women's Health ein konsequentes Upgrade und versprechen Lesern und Partnern: Unsere Magazine sind jetzt noch mehr wert! "Ganz bewusst investieren wir als führendes Medienhaus für aktiven und gesunden Lifestyle neben dem digitalen Wandel damit gerade jetzt auch in unsere Printprodukte", erklärt Wolfgang Melcher, Geschäftsführer der Motor Presse Hamburg.mehr wert, das bedeutet vor allem: mehr Opulenz. Men's Health und Women's Health erscheinen ab dieser Ausgabe im großzügigen Magazinformat. "So können wir die visuelle Faszination von Print noch besser ausspielen und haben gleichzeitig mehr Raum für tolle Inhalte, spannende Trends und motivierende Geschichten", sagt Women's-Health-Chefredakteurin Franziska Bruchhagen. Raum, den die Magazinmacher auch für opulentere Heftstrecken nutzen werden, wie beispielsweise der neuartigen XL-Moderubrik in Men's Health: Getreu dem Motto "Ein Mann, ein Style" präsentiert hier in jeder Ausgabe ein Style-Vorbild seine ganz persönliche Sicht auf Fashion, Grooming, Interieur - eine authentische Homestory auf 16 Seiten.mehr wert steht aber auch für (noch) mehr Expertise. Beide Marken haben ein hochkarätig besetztes Experten-Panel an Bord geholt, das ab sofort Digital und in den Print Magazinen exklusive Informationen teilt und wertvolle Ratschläge gibt.Diese Expertinnen werten Women's Health mit ihrer Expertise weiter auf:- Longevity-Ikone Nina Ruge- Personal Trainerin Mareike Schneider- Dermatologin Dr. Lela Ahlemann- Food-Bloggerin Lynn Hoefer- Influencerin Elena Miller und- Gynäkologin Dr. Judith BildauNoch mehr echte Expertise bietet auch Men's Health mit:- Motivationstrainer Biyon Kattilathu- Star-Koch Alexander Kumptner- TV-Arzt Dr. Moritz Tellmann- Fitness-Professor Stephan Geisler und- Longevity- und Biohacking-Fachmann Nico Airone.Und: mehr wert steht auch für mehr Relevanz. So startet Men's Health eine gesellschaftskritische Kolumne, die im Wechsel von den bekannten Autoren Micky Beisenherz ("Apokalypse & Filterkaffee", "Dschungelcamp") und Nils Pickert ("Prinzessinnenjungs") geschrieben wird. "Men's Health greift hier aktuelle Diskussionen auf und setzt eigene Themen - Themen, die uns Männer wirklich bewegen", erklärt Men's Health-Chefredakteur Arndt Ziegler."Wir haben für das Upgrade in der Redaktion genau das gemacht, wozu wir unsere Leserinnen und Lesern immer animieren", erklärt das Führungs-Duo. "Wir haben unsere Komfortzone verlassen, um mutig neue Dinge anzugehen!" Warum sich das gelohnt hat, davon kann sich jede(r) am Kiosk überzeugen: Das neue Men's Health erscheint am 13. Februar, Women's Health am 18. Februar - beide Titel übrigens trotz der Aufwertung mit unveränderten Copypreisen.Beide Cover zum Download finden Sie auf motorpresse.de. (https://www.motorpresse.de/presse/news/mehr-wert-men-s-health-und-women-s-health-starten-umfangreiche-markenoffensive/)Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133399/5970272