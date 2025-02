Frankfurt am Main (ots) -Der Verkauf einer Immobilie kann Eigentümer vor zahlreiche Herausforderungen stellen - jedoch nicht im Luxussegment, wo die Marktlage weiterhin stabil ist. Marko Verkic, Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH unterstützt seine Kunden dabei, diese positiven Marktbedingungen optimal zu nutzen. Was es braucht, um den Verkauf einer Luxusimmobilie erfolgreich zu gestalten, erfahren Sie hier.Beim Verkauf von Luxusimmobilien ist jeder Schritt und jedes Detail entscheidend - schließlich weicht ein solcher Verkauf in vielen Aspekten von gewöhnlichen Verkaufsprozessen ab. Verkäufer stehen vor der Herausforderung, nicht nur den passenden Käufer zu finden, sondern den gesamten Ablauf - vom Erstkontakt bis hin zum Vertragsabschluss - individuell und reibungslos zu gestalten. Doch der Weg ist nicht immer frei von Hürden: Die Exklusivität von Luxusimmobilien kann die Bewertung und Preisfindung erschweren. Hinzu kommt, dass selbst die beeindruckendste Immobilie schnell in den Hintergrund treten kann, wenn Präsentation und Zielgruppenansprache nicht stimmen. "Der Verkauf einer Luxusimmobilie erfordert nicht nur viel Geduld, sondern auch eine durchdachte Strategie, um das Interesse über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten", betont Marko Verkic von der PRIMODEUS Immobilien GmbH. "Es geht darum, das richtige Gefühl zu vermitteln und den Käufer nachhaltig zu überzeugen, ohne dabei aufdringlich zu wirken.""Um erfolgreich zu sein, müssen mehrere Faktoren zusammenspielen - darunter ein starkes Netzwerk, die optimale Präsentation der Immobilie und eine vertrauensvolle Kommunikation", fährt der Experte fort. "Nur so kann eine Immobilie das begehrenswerte Objekt werden, das sie wirklich ist." Marko Verkic fokussiert sich mit seiner auf den Raum Frankfurt spezialisierten Immobilienboutique auf den Verkauf und die Vermarktung von Luxusimmobilien. Mit seiner Expertise sorgt er nicht nur dafür, dass Objekte im besten Licht präsentiert werden, sondern versteht es auch, Vertrauen zu schaffen und Sympathie zu wecken, um Käufer nachhaltig zu überzeugen. Gemeinsam mit seinem Team setzt er auf persönlichen Service, umfassende Marktkenntnis und ausführliche Beratung, die sowohl den Verkauf von Eigentumswohnungen als auch die Unterstützung bei Sanierungsprojekten umfasst. Durch den Einsatz hochwertiger Online-Kampagnen ist Marko Verkic dazu in der Lage, sowohl nationale als auch internationale Käufer und Verkäufer zu erreichen. Und auch sein Netzwerk aus Kontakten, darunter Banken, Energieberater und Bauunternehmen, macht die Zusammenarbeit mit der PRIMODEUS Immobilien GmbH zu einer rundum positiven Erfahrung. Worauf es bei erfolgreichen Luxusverkäufen ankommt, veranschaulicht der Experte anhand der folgenden fünf Punkte.1. Erster EindruckDer erste Eindruck ist bekanntermaßen entscheidend - besonders im Luxussegment, wo Käufer hohe Summen investieren. Deshalb müssen Makler und Eigentümer jedes Detail im Blick behalten. Das gilt nicht nur für den Online-Auftritt, sondern auch für die Besichtigung vor Ort. Home Staging kann hier den entscheidenden Unterschied machen, insbesondere, wenn die Immobilie leer steht oder die Möbel unzeitgemäß wirken. Manchmal reicht es schon, mit vorhandenen Möbeln gezielt Akzente zu setzen. Das ist deshalb so wichtig, weil die meisten Käufer, insbesondere Frauen, innerhalb der ersten sieben Sekunden intuitiv entscheiden, ob eine Immobilie für sie infrage kommt. Springt der Funke nicht sofort über, schwindet das Interesse meist sehr schnell wieder. Umso wichtiger ist es, vom ersten Moment an eine Atmosphäre zu schaffen, die unmittelbar den Kaufwunsch auslöst.2. Präsentation des UnternehmensAuch die Art und Weise, wie ein Makler oder Verkäufer sich selbst präsentiert, kann den Verkaufsprozess erheblich beeinflussen. Menschen kaufen von Menschen und nicht von Unternehmen - deshalb spielen Sympathie, Vertrauen und Sicherheit auch beim Verkauf von Luxusimmobilien eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig ist eine professionelle Distanz essenziell - was den Verkauf durch den Eigentümer selbst riskant machen kann. Denn: Äußert ein Käufer Kritik am Stil des Gebäudes oder der Einrichtung, reagieren Eigentümer oft emotional. Ein Makler kann als neutrale Instanz in einer solchen Situation sehr viel souveräner mit Einwänden umgehen, indem er die Verhandlung auf sachlicher Ebene weiterführt.3. Professionelle Fotos und VideosZur Präsentation gehört aber nicht nur das Auftreten des Maklers oder Verkäufers - auch die visuelle Inszenierung der Luxusimmobilie durch Fotos und Videos beeinflusst den Verkaufserfolg maßgeblich. Ohne hochwertige Fotos wird es schwierig, potenzielle Käufer zu überzeugen. Ergänzend dazu bieten professionelle Videos eine effektive Möglichkeit, die Immobilie erlebbar zu machen. Plattformen wie YouTube eröffnen gerade in der Immobilienbranche enormes Potenzial, um die Reichweite zu vergrößern und neue Interessenten zu gewinnen. Sucht ein potenzieller Käufer beispielsweise über Google nach einer Villa in Bad Homburg, erscheint ein gut platziertes YouTube-Video in den Suchergebnissen. Wenn dieses Video genügend Aufrufe hat, generiert man nicht nur direkte Anfragen von Interessenten, sondern auch von anderen Maklern, die die Immobilie weiterempfehlen können.4. Netzwerk und FachwissenGerade im Luxussegment ist Fachwissen unerlässlich. Käufer erwarten nicht nur eine exklusive Immobilie, sondern auch eine professionelle Abwicklung auf höchstem Niveau. Ein starkes Netzwerk spielt dabei eine entscheidende Rolle. Internationale Kontakte zu anderen Maklern sind ebenso wichtig wie reibungslose Prozesse, Transparenz und präzise Bewertungen. Das gilt selbstverständlich auch dann, wenn Luxusimmobilien zu Liebhaberpreisen gehandelt werden, die sich nicht alleine mit klassischen Bewertungsmethoden berechnen lassen. Wer in diesem Markt erfolgreich sein will, muss die Besonderheiten jeder Immobilie kennen - von hochwertigen Materialien über exklusive Designerelemente bis hin zu maßgefertigten Möbeln.5. Außergewöhnlicher ServiceIm Luxussegment erfordert der Verkaufsprozess jede Menge Geduld. Käufer sind oft nicht in Eile, eine Immobilie zu erwerben. Und auch Verkäufer stehen meist nicht unter Verkaufsdruck. Dadurch können die Verhandlungen durchaus etwas zäher werden. Ein erfolgreicher Makler zeichnet sich durch seine Geduld und seine Bereitschaft aus, sein eigenes Ego zurückzustellen, um einen perfekten Service zu bieten. Ebenso spielt maximale Flexibilität bei Besichtigungen eine Schlüsselrolle. Käufer von Luxusimmobilien haben oft wenig Zeit, weshalb der Makler bereit sein muss, Besichtigungen auch zu ungewöhnlichen Zeiten, so beispielsweise sonntags, durchzuführen, um den Käufer zu überzeugen und den Verkaufsprozess erfolgreich abzuschließen.Sie möchten eine Luxusimmobilie zu besten Konditionen verkaufen, interessieren sich für den Kauf einer Luxusimmobilie oder wünschen sich eine Beratung in Sachen Sanierung? Dann melden Sie sich jetzt bei Marko Verkic von der PRIMODEUS Immobilien GmbH (https://www.primodeus.de/immobilien.xhtml) und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:PRIMODEUS Immobilien GmbHGeschäftsführer: Marko VerkicE-Mail: info@primodeus.deWebsite: www.primodeus.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: PRIMODEUS Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176060/5970282