Kaufbeuren (ots) -Hohe Steuerlast, steigende regulatorische Anforderungen und zunehmender Wettbewerbsdruck - die wirtschaftlichen Bedingungen sind in Deutschland gegenwärtig äußerst herausfordernd. Um Unternehmen in den Bereichen Handwerk, Baugewerbe sowie Industrie und Maschinenbau bei der Optimierung ihrer finanziellen Situation zu unterstützen und sie langfristig zukunftsfähig zu machen, bieten sich Christian und Corinna Geng mit der RINGTREUHAND Allgäu als Partner an, der über die klassische Steuerberatung weit hinausgeht. Wie die Steuerexperten ihre Mandanten mit digitalen Lösungen und einem transparenten Honorarmodell wirtschaftlich und unternehmerisch voranbringen, erfahren Sie hier.Viele Unternehmen haben es momentan mit einer Mischung aus steigenden Kosten und sinkenden Auftragszahlen zu tun, die eine Neuaufstellung unausweichlich machen. Dabei stellen sich die steuerlichen Rahmenbedingungen als Innovationshemmnis heraus, weil die hohe Belastung notwendige Investitionen erschwert. Dabei zeigt sich in der Praxis immer wieder: Die meisten Steuerberater bekommen zwar einen rechtlich sauberen Jahresabschluss hin, sind aber mit einer strategischen Beratung oft überfordert - meist weil sie keine Erfahrung auf dem Gebiet der Steuergestaltung haben oder die Zeit dafür fehlt. "Man könnte auf einen der sogenannten Steuer-Coaches ausweichen, die oftmals eine enorme Steuerersparnis versprechen - ihre Seriosität ist allerdings schwer einzuschätzen. Nicht zuletzt, weil sie oft das Steuerberaterexamen nicht absolviert haben, was gefährlich ist - schließlich können sie somit keine rechtlich verbindliche Beratung anbieten. Alles so weiterlaufen zu lassen, ist aber keine Alternative, denn die Herausforderungen werden in den nächsten Jahren zunehmen und dann geht es vielleicht bereits um die Existenz", mahnt Christian Geng, Geschäftsführer der RINGTREUHAND Allgäu Steuerberatungsgesellschaft mbH."Die Lösung ist eine steuerliche Beratung, die fachlich dazu in der Lage ist, Optimierungspotenziale zu erkennen, damit die wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens erreicht werden", fügt Mitgeschäftsführerin Corinna Geng hinzu. "Wir reden über eine Begleitung, die über die reine Steuerberatung hinausgeht und auch unternehmerische Bereiche umfasst." Mit der RINGTREUHAND Allgäu bieten die beiden Steuerberater eine solche Kombination aus steuerlicher und wirtschaftlicher Beratung für Unternehmen der Branchen Handwerk, Baugewerbe sowie Industrie und Maschinenbau an - und zwar deutschlandweit. Das Team um Christian und Corinna Geng übernimmt von der Buchhaltung und Lohnabrechnung über die Thematiken Gestaltungsmodelle bis hin zur Unternehmensnachfolge alles, was für eine gesunde Entwicklung ihrer Mandanten entscheidend ist und erstellt dabei maßgeschneiderte Konzepte für die steuerliche Optimierung. Als mittelständische Steuerberatungskanzlei legt die RINGTREUHAND Allgäu besonderen Wert auf ihre digitalen Prozesse, ihr transparentes Honorarmodell und ihre umfassende branchenspezifische Expertise. Die Beratungsgesellschaft ist dabei Teil des Ringtreuhand-Netzwerks, das 14 Standorte in Bayern umfasst und den Partnern die Nutzung von Synergien erlaubt.Fernab des Massengeschäfts: Was die Mandanten von der RINGTREUHAND Allgäu erwarten können"Uns geht es vor allem um eine qualitativ hochwertige Beratung fernab des Massengeschäfts, die sich ganz auf die Mandantenbedürfnisse konzentriert und individuelle Lösungen bietet", betont Christian Geng. "Wir haben nicht nur Zahlen im Kopf, sondern schauen uns die Unternehmen unserer Mandanten sehr genau an, um herauszufinden, wohin die Reise gehen muss und was wir zu einer gesunden Entwicklung beitragen können." Die RINGTREUHAND Allgäu ist dabei komplett digital aufgestellt, was einerseits die Automatisierung steuerlicher Prozesse und somit eine höhere Effizienz erlaubt, andererseits aber auch die Begleitung von Mandanten in allen Regionen Deutschlands ermöglicht. Eine enge Zusammenarbeit, regelmäßiger Austausch und schnelle Reaktionszeiten sind den Steuerberatern bei ihrer Arbeit besonders wichtig. Sie setzen auf eine proaktive Unterstützung, die auch im Entstehen vorhandene Potenziale ermittelt und die Unternehmen in allen relevanten finanziellen und strategischen Fragen entlastet.Weil sich die Steuerberater der RINGTREUHAND Allgäu als Partner der Unternehmen verstehen, die eine vertrauensvolle Beziehung anstreben, haben sie ein transparentes Fixhonorar-Modell eingeführt, das den Mandanten eine klare und vorhersehbare Kostenstruktur ermöglicht und unerwartete Gebühren vermeidet. "Der große Vorteil für die Unternehmen liegt darin, dass es praktisch keine Hemmschwelle gibt, uns bezüglich irgendeiner Frage zu kontaktieren. Sie können uns in ihre Entwicklung einbeziehen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen", erklärt Corinna Geng. "Für uns selbst ist dieses Modell ebenfalls ein Gewinn, weil wir nicht erst erklären müssen, dass eine Anfrage zu Extrakosten führt, sondern einfach loslegen können. Wir konzentrieren uns auf das, was für unsere Mandanten wichtig ist oder wichtig werden könnte. Deshalb gibt es regelmäßige Check-ins, bei denen wir den Stand der Dinge erörtern, damit wir frühzeitig Hinweise geben können. Wir sind stetig in Kontakt und nahezu jederzeit erreichbar."Von der Buchhaltung bis zum Vermögensübertrag: Das Leistungsspektrum der RINGTREUHAND AllgäuDie Steuerberater verstehen sich als Sparringspartner für Finanzen, Strategien und unternehmerischen Erfolg. Dabei deckt das Leistungsspektrum von der Buchhaltung bis zum Jahresabschluss alles ab, was der klassische Steuerberater erledigt. In entscheidenden Punkten geht es außerdem weit darüber hinaus, indem sie auch Gestaltungsmodelle, die Unternehmensnachfolge, Haftungsbeschränkungen und Vermögensübertragungen in den Fokus nehmen. Zu den Dienstleistungen gehört zudem eine regelmäßige Prüfung der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA), durch die eventuelle finanzielle Probleme oder Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkannt werden. Mit der Analyse erhalten die Mandanten gleichzeitig einen Katalog von Gegenmaßnahmen, die eine Optimierung der Unternehmensführung ermöglichen. Ein aktuell wichtiges Thema ist für die Steuerberater die Verfahrensdokumentation, die bei Betriebsprüfungen immer mehr in den Vordergrund rückt. Sie ist entscheidend dafür, dass sich Unternehmensprozesse und steuerliche Vorgaben besser nachvollziehen lassen und trägt dazu bei, die Risiken einer Betriebsprüfung zu minimieren, um steuerliche Nachteile wie Hinzuschätzungen zu vermeiden. Nicht zuletzt erleichtert sie auch die internen Abläufe und sorgt für eine effiziente Zusammenarbeit.Steuerberater mit wirtschaftlicher ExpertiseChristian Geng entschied sich nach seiner Bankausbildung für ein Studium mit dem Schwerpunkt Steuern und schloss nach Bachelor und Master noch einen juristischen Masterstudiengang (LL.M.) an. Nach seinem Studium legte er das Steuerberater-Examen ab, um fünf Jahre Erfahrung in verschiedenen Münchner Kanzleien zu sammeln. Dabei war er unter anderem mit der Wirtschaftsprüfung großer Bauträger, der Prüfung von Jahresabschlüssen und der Analyse von Unternehmensprozessen in der Bauindustrie beschäftigt. Die Tätigkeit erlaubte ihm tiefe Einblicke in die branchenspezifischen Herausforderungen und verlangte die Entwicklung von maßgeschneiderten steuerlichen und wirtschaftlichen Strategien zur Risikominimierung und Effizienzsteigerung.Corinna Geng schloss ihrerseits zuerst ein Bachelorstudium im Bereich Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Steuern, gefolgt von einem Master of Arts in Taxation sowie einem zweiten Master of Laws (LL.M.) ab. Im Anschluss absolvierte sie das Steuerberater-Examen. Ihre berufliche Laufbahn führte sie in München zunächst in eine mittelständische Kanzlei, anschließend zu einer großen, international tätigen Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und zu guter Letzt zurück ins Allgäu. Hierbei lag ihr Schwerpunkt bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Heute konzentriert sich Corinna Geng auf die steuerlichen Bedürfnisse von Handwerk und Baugewerbe.Mit der RINGTREUHAND Allgäu und gemeinsam mit seiner Frau und Steuerberaterin Corinna Geng möchte Christian Geng die Steuerberatung möglichst umfassend angehen, um seine Mandanten wirtschaftlich und unternehmerisch voranzubringen. Die Beratungsgesellschaft ist Teil des Ringtreuhand-Netzwerks, das mit 14 Standorten in Bayern eine breite Palette an steuerlichen und wirtschaftlichen Dienstleistungen anbietet und den Partnern gleichzeitig gestattet, von der Kompetenz innerhalb des Netzwerks zu profitieren. "Steuerberatung ist unsere Leidenschaft", betont Christian Geng abschließend. "Gerade darum gehen wir für unsere Mandanten grundsätzlich immer noch einen Schritt weiter."Sie suchen nach einer Steuerberatung, die eine hochwertige Betreuung liefert und Ihre wirtschaftlichen Ziele in den Mittelpunkt stellt? 