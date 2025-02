NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Franken belassen. Analyst Callum Elliott lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass der Nahrungsmittelhersteller überraschend starke Margen in der zweiten Jahreshälfte 2024 geliefert habe. Besonders wichtig sei zudem, dass es für 2025 keine Margenkürzungen gegeben habe. Die Frage sei, ob damit eine Trendwende erreicht sei./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 07:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 07:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350