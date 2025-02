Die Social-Media-Plattform Reddit verzeichnete im vierten Quartal 2024 bemerkenswerte finanzielle Erfolge, dennoch reagierte der Aktienmarkt mit deutlicher Zurückhaltung. Der Internetkonzern übertraf mit einem Gewinn je Aktie von 0,36 US-Dollar die Analystenerwartungen von 0,25 US-Dollar deutlich. Auch beim Umsatz konnte Reddit überzeugen und steigerte diesen auf 427,7 Millionen US-Dollar, was ebenfalls über den Marktprognosen lag. Besonders beeindruckend war die Entwicklung im Gesamtjahr 2024, in dem erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde US-Dollar übersprungen wurde. Konkret erreichte der Jahresumsatz 1,3 Milliarden US-Dollar, was einer erheblichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nutzerwachstum verfehlt Erwartungen

Trotz der positiven Finanzergebnisse musste die Reddit-Aktie im nachbörslichen Handel einen empfindlichen Rückschlag von über 12 Prozent hinnehmen. Hauptgrund für die negative Kursreaktion war das hinter den Erwartungen zurückgebliebene Nutzerwachstum. Die täglich aktiven Nutzer stiegen zwar um 39 Prozent auf 101,7 Millionen, verfehlten damit jedoch die von Analysten prognostizierten 103,2 Millionen. Für das erste Quartal 2025 zeigt sich das Unternehmen dennoch optimistisch und erwartet einen Umsatz zwischen 360 und 370 Millionen US-Dollar, was die bisherigen Markterwartungen übertreffen würde.

Anzeige

Reddit-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Reddit-Analyse vom 13. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Reddit-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Reddit-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Reddit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...