München/Dortmund (ots) -Sie zählt zwar zu den kleineren Münchner Hochschulen, aber der Erfolg nach anderthalb Jahrzehnten ist greifbar: Die International School of Management (ISM) hat an ihrem Standort im Zentrum der Bayerischen Landeshauptstadt bis heute eine nennenswerte akademische Leistung sowie über 3000 Fachkräfte hervorgebracht - mit besonderen Qualifikationen für internationale Aufgaben in der Wirtschaft. "Die ISM München hat ein beachtliches Portfolio aufgebaut, mit innovativen Studiengängen wie dem Business Intelligence & Data Science, in Vollzeit und berufsbegleitend, vieles auch Dual," hob Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt zur Begrüßung vor gut 120 Gästen hervor. Viele Absolventen sind in Spitzenpositionen gekommen, innovative Gründer geworden wie Daniel Heringer-Herkner mit Chiemsee Gin, Franziska Scheuerle mit Loremo sowie Lars Eickhoff mit DeepImmo oder in Familienunternehmen eingestiegen.Auf die Umsetzung aus der Theorie in die Praxis hat die ISM immer großen Wert gelegt. "Doch für viele Lehrende ist das Thema Transfer eher eine Spaßbremse", beobachtet Dr. Elmar Steurer, Ehrengast bei der Jubiläumsfeier und Professor an der Hochschule Neu-Ulm. Für Carsten Maschmeyer ist es "eine Leidenschaft und Notwendigkeit: Deutschland ruht sich auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Wir brauchen aber mutige, kreative Köpfe, die sich nicht abschrecken lassen von Hindernissen." Der Juror aus der Gründershow "Die Höhle der Löwen" war als Berater in rund 600 Finanzierungsrunden dabei. Mehrere Bücher hat er zu diesem Thema geschrieben. Gründungswillige an der ISM München unterstützt er schon so lange, wie es diesen Standort gibt.Angefangen hatte der Münchner ISM Campus auf einer Etage mit gerade mal 160 Studierenden, fünf Bachelor Studiengängen und einem Master Studiengang, erinnerte der ISM-Präsident beim Festakt: "Inzwischen nimmt der Campus München eine Spitzenposition unter den privaten Hochschulen in München und Umgebung ein." Das spiegeln immer wieder externe Auszeichnungen von Abschlussarbeiten, zuletzt eine Thesis überChat -Bots in der Medizin. Akademische Veröffentlichungen - wie etwa das Praxishandbuch zur nachhaltigen Immobilienwirtschaft, zur Tourismuswirtschaft oder zu Leistungsmodellen über Kreditkartenbetrug - sind in Fachkreisen regelmäßig gut bewertet. ISM-Professoren und ISM-Studierende bringen sich immer wieder bei hochrangingen wissenschaftlichen Tagungen mit eigenen Fachbeiträgen ein.Den Standort in der bayerischen Landeshauptstadt stetig ausgebaut:Vier Studiengangstypen (Vollzeit, berufsbegleitend, Dual und Fernstudium) bietet der ISM Campus München mittlerweile an, mit einer fundierten betriebswirtschaftlichen sowie managementorientierten Grundausbildung und jeweils praxisorientierten Vertiefungen, z.B. in Immobilienwirtschaft, Data Management Marketing und Brands oder Wirtschaftspsychologie. Am bedeutenden Wirtschaftsstandort München ist der ISM-Campus nun zu einer renommierten Adresse für zukünftige Fach- und Führungskräfte in einem globalisierten Umfeld geworden. Bei der Jubiläumsfeier im ELLA des Lenbachhauses kam das mehrfach zum Ausdruck:"Der starke Start begann mit dem ersten Campusleiter Prof. Dr. Ernst Fahling, einem Finanzexperten und ehemaligem Direktor Konzern Treasury bei der Daimler AG," hob Kuratoriumsmitglied Dr. Siegfried Jaschinski von Augur-Steinbeis Capital & Technology AG hervor: "Er steht beispielhaft für einen der wichtigsten Vorzüge der ISM, nämlich: herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Finanzen für die Ausbildung der Studenten zu gewinnen als Professoren, die dies in der Lehre praxisnah weitervermitteln können."Beim Festakt am repräsentativen Königsplatz lobte ISM-Präsident Böckenholt die jetzige Münchener Campusleitung Petra Rörup und Prof. Dr. Dieter Schlesinger (seit 2014) sowie die jeweiligen Teams für die großartige Leistung: "Die ISM München hat dadurch eine enorme strategische Bedeutung für die Gesamtentwicklung der Hochschule erhalten." Unter den sieben Campi der ISM hat sich der Münchener gemeinsam mit dem Frankfurter - nach der Zentrale in Dortmund - zum größten Standort entwickelt. Das zeigt sich auch am Praxisnetzwerk, in der Forschung, den Kooperationen sowie der Professorenschaft: Die jüngste Honorarprofessur ging bei der Jubiläumsfeier an den Investor Dr. Carsten Maschmeyer.Eine Start-up Legende als beispielhafter FördererSeit 2010 ist Maschmeyer an der ISM aktiv, besonders im Entrepreneurship Institute. Bei mehreren Events hat er Studierende nicht nur für Start-up Themen begeistert, sondern sie auch bei der Gründung unterstützt. Laudator Steuerer hat Seminare mit Maschmeyer erlebt. "Die Atmosphäre knisterte, während er Studierenden klar machte, dass die Inspiration nur zehn Prozent ausmache und der Rest Durchhaltevermögen bei Höhen und Tiefen eines Entrepreneurs sei."Maschmeyer hat seine Expertise auch in die Betreuung studentischer Abschlussarbeiten eingebracht. Als eine der einflussreichsten Unternehmerpersönlichkeiten ist Carsten Maschmeyer ein gefragter Experte bei Themen rund um Start-ups und Entrepreneurship. "Sein über Jahrzehnte aufgebautes Netzwerk ist beispielhaft. Mit der Verleihung dieser Honorarprofessur werden die praxisorientierteren Akzente in der Lehre einmal mehr betont," ist Präsident Böckenholt überzeugt.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. 