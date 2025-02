FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivero Hero haben ihre Erholungsrally am Donnerstag mit plus 10 Prozent an die 50-Tage-Linie fortgesetzt. Nach insgesamt plus 21 Prozent seit dem Monatstief ebbte die Nachfrage in den Papieren des Essenslieferanten dann aber etwas ab. Die Berliner hatten am Morgen ihren Anlegern für das laufende Jahr einen operativen Milliardengewinn in Aussicht gestellt.

Analystin Annick Maas von der Investmentbank Bernstein sprach mit Blick auf den Geschäftsbericht von "vielen positiven Überraschungen". Neben dem ermutigenden Ausblick lobte sie den Schuldenabbau, gestützt durch die Erlöse aus dem Börsengang der Marke Talabat in Dubai, sowie über den Erwartungen liegende Resultate des vierten Quartals.

Neben den Zahlen hatten die Berliner am Morgen Rückkaufpläne für mehrere Wandelanleihen bekannt gegeben. Finanziert aus den Erlösen des Talabat-Börsengangs soll so die Kapitalstruktur weiter optimiert werden./ag/jha/