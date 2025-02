DJ Neuer BP-Großaktionär Elliott fordert Verkäufe - Zeitung

DOW JONES--BP soll nach dem Willen des neuen Großaktionärs Elliott Management die Investitionen in erneuerbare Energien herunterfahren. Zudem fordere der aktivistische Investor große Verkäufe von Unternehmensteilen, berichtet die Financial Times. Elliott habe mittlerweile einen Anteil von knapp 5 Prozent an dem Ölkonzern aufgebaut.

Elliott sei darauf vorbereitet, langfristig bei BP engagiert zu bleiben, so die Zeitung weiter. Das Investment könne sowohl aus Aktien als auch Derivaten bestehen. Das Wall Street Journal und andere Medien hatten vor einigen Tagen berichtet, dass Elliott bei BP eingestiegen sei und tiefgreifende Änderungen fordere. BP will beim Kapitalmarkttag am 26. Februar eine neue Strategie vorstellen.

