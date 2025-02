EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Einladung zum 14. International Investment Forum (IIF) - [ONLINE] am 25. Februar 2025



13.02.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sehr geehrte Damen und Herren,



wir freuen uns, Sie herzlich zur Online-Teilnahme am 14. International Investment Forum (IIF) am 25. Februar 2025 ab 09:55 Uhr (MEZ) einzuladen.

Eine Plattform für wertvolle Einblicke und Investmentchancen Als Live-Online-Veranstaltung bietet das International Investment Forum (IIF) direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Europa, Australien, Kanada und Nordamerika. Die präsentierenden Unternehmen stammen aus verschiedenen zukunftsorientierten Branchen, darunter: Industrie

Sicherheit & Verteidigung

Software & Künstliche Intelligenz

Handel & Immobilien

Rohstoffe, Wasserstoff & Solar

Energie & nachhaltige Technologien Vierteilige Reihe mit internationaler Ausrichtung "Das 14. IIF eröffnet unsere vierteilige Konferenzreihe im Jahr 2025 und bietet erneut eine exzellente Plattform für Investoren und international ausgerichtete Unternehmen. Mit spannenden Teilnehmern aus Europa, Asien und Nordamerika eröffnen sich wertvolle Investmentchancen. Seit 2021 hat sich das Forum als wichtiger Treffpunkt für innovative Ideen und strategische Einblicke etabliert. Wir freuen uns bereits darauf, die Konferenzreihe im Laufe des Jahres fortzusetzen."

- Manuel Hölzle, CEO und Chefanalyst der GBC AG "Die wirtschaftlichen Herausforderungen wachsen, und geopolitische Faktoren spielen eine immer größere Rolle. Das 14. IIF ist der Auftakt unserer vierteiligen Konferenzreihe 2025 und bietet Investoren direkten Zugang zu Unternehmen mit innovativen Geschäftsstrategien. Als Co-Veranstalter freuen wir uns, wieder herausragende Small- und Mid-Caps aus Nordamerika und Europa präsentieren zu können und die erfolgreiche Reihe fortzusetzen. Zudem heißen wir unsere neue Moderatorin Lyndsay Malchuk von Stockhouse herzlich willkommen, die gemeinsam mit Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers durch den Konferenztag führen wird."

- Mario Hose, CEO von Apaton Finance

Teilnehmende Unternehmen (Auswahl) European Lithium Ltd. (ISIN AU000000EUR7) - Australien International School Augsburg gAG (ISIN DE000A2AA1Q5) - Deutschland Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) - Deutschland Naoo AG (ISIN CH1323306329) - Schweiz Tick Trading Software AG (ISIN DE000A35JS99) - Deutschland Deutsche Rohstoff AG (ISIN DE000A0XYG76) - Deutschland Benton Resources Inc. (ISIN CA0832981090) - Kanada Kobo Resources Inc. (ISIN CA49990B1040) - Kanada dynaCERT Inc. (ISIN CA26780A1084) - Kanada Globex Mining Enterprises Inc. (ISIN CA3799005093) - Kanada Almonty Industries Inc. (ISIN CA0203981034) - Kanada Power Nickel Inc. (ISIN CA7393014062) - Kanada First Nordic Metals Inc. (ISIN CA33583M1077) - Kanada Thunder Gold Corp. (ISIN CA88605F1009) - Kanada Desert Gold Ventures Inc. (ISIN CA25039N4084) - Kanada NetraMark Holdings Inc. (ISIN CA64119M1059) - Kanada Nova Pacific Metals Corp. (ISIN CA66979J1066) - Kanada

Anmeldung & Teilnahme Das vollständige Programm mit den Präsentationszeiten zum 14. IIF am 25. Februar 2025 finden Sie hier: https://ii-forum.com/timetable-14-iif/ Melden Sie sich jetzt kostenlos an! Website: www.ii-forum.com

Direktanmeldung: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qJKevGBMTgGkglL87wqwuA#/

Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! Ihr Team der GBC AG und Apaton Finance GmbH



13.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com