Mainz (ots) -In der ZDFmediathek startet eine neue Staffel von "Auf der Couch" mit dem Psychologen Dr. Leon Windscheid. In drei Folgen treffen jeweils zwei Gäste zu aktuellen Streitthemen aus Politik und Gesellschaft aufeinander - deren Meinungen kaum weiter auseinanderliegen könnten. Abrufbar ab Montag, 17. Februar 2025, 18.00 Uhr. Im TV sind die Folgen am Stück in "Die lange Nacht zur Bundestagswahl 2025" in der Nacht von Mittwoch, 19. Februar 2025, auf Donnerstag, 20. Februar 2025, ab 1.50 Uhr zu sehen.Folge 1Grenzen dicht oder Willkommenskultur?Gäste: Prof. Susanne Schröter (Ethnologin), Düzen Tekkal (Menschenrechtsaktivistin)Kein anderes Thema polarisiert momentan so sehr wie Migration. Auf der Couch wird diskutiert: Sollte Deutschland weniger Menschen aufnehmen? Prof. Susanne Schröter will klare Regeln in der Migrationspolitik. Unkontrollierte Zuwanderung sei eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Gleichzeitig warnt Düzen Tekkal vor der Dämonisierung von Migration, die von extremistischen Parteien instrumentalisiert werde.Folge 2Bürgergeld abschaffen - Geht es Arbeitslosen zu gut?Gäste: Susanne Nickel (Unternehmerin), Helena Steinhaus (Gründerin Sanktionsfrei e.V./SozialaktivistinDer Arbeitsmarkt verzeichnet viele unbesetzte Stellen und gleichzeitig eine hohe Zahl an Arbeitslosen. Wie kann das sein? Auf der Couch wird diskutiert: Geht es Arbeitslosen zu gut? Für Susanne Nickel steht fest: Bürgergeld senkt die Arbeitsmotivation und führt dazu, dass viele sich auf staatlicher Unterstützung ausruhen, was dem Sozialsystem schade. Helena Steinhaus, Gründerin von Sanktionsfrei, kritisiert diese Haltung. Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger seien auf staatliche Hilfe angewiesen. Sie betont: Es werde Unterstützung statt Stigmatisierung benötigt.Folge 3Fordern Frauen zu viel?Gäste: Tara-Louise Wittwer (Kulturwissenschaftlerin, Content Creator), Ozan Tas (Unternehmer, Coach)Frauen wollen 2025 gleichberechtigt mit Männern leben, doch Männer fühlen sich unter Druck gesetzt. Auf der Couch wird diskutiert: Fordern Frauen zu viel von Männern? Für Tara-Louise Wittwer ist klar: Männer müssen sich ihrer Privilegien bewusst werden und aktiv für die Gleichberechtigung der Frau einstehen. Ozan Tas empfindet die Erwartung an die Männer als zu hoch.In intensiven Gesprächen verbindet Dr. Leon Windscheid unkonventionelle Fragen mit psychologischen Methoden aus der Paartherapie. Dadurch entsteht ein Austausch jenseits der üblichen Konfrontation. Mit Unterstützung des Moderators arbeiten die Gesprächsgäste daran, Verständnis füreinander zu entwickeln und einen konstruktiven Dialog zu führen. "Auf der Couch" zeigt, dass Menschen mit scheinbar unüberbrückbaren Konflikten miteinander sprechen und Verständnis füreinander entwickeln können - diese Fähigkeit ist eine Grundlage der liberalen Demokratie.Kontakt ZDFBei Fragen zu "Auf der Couch" erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Fwahl2025&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7Cfb493957ec6e4c05b26308dd4b786f19%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638749702801833172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zf%2BfW4ijM57D2RwJIr8HykV04ijrpQM9bHfnEtxb7W0%3D&reserved=0) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5970470