Ab April 2025 gehört die Murette AG mit Sitz in Bern zur Pantaenius Gruppe. Somit schließen sich zwei Familienunternehmen zusammen, die auf Versicherungslösungen für Wassersport spezialisiert sind. Mit Murette an Bord will die Pantaenius Gruppe ihr Engagement in der Schweiz stärken. Die in Bern ansässige Murette AG wird Teil der Pantaenius Gruppe. Beide Familienunternehmen sind auf Versicherungslösungen für Wassersport spezialisiert und wurden über Jahrzehnte von zwei segelbegeisterten Brüdern geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...