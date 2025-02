Berlin - Die neue Chefin des Bundesverbands der Luft- und Raumfahrtindustrie, Marie-Christine von Hahn, warnt, sich bei der Beschaffung von Rüstungsgütern auf die USA zu verlassen."Warum wird in Deutschland und Europa industrieller Wertschöpfung so wenig Wertschätzung entgegengebracht? Ich verstehe es nicht", sagte von Hahn dem Portal "Business Insider". "Zu glauben, es sei sinnvoll, neue Waffen lieber im außereuropäischen Ausland zu bestellen, obwohl die heimische Industrie liefern will und könnte, halte ich für fatal."Bei Bestellungen aus dem Ausland würde die Bundesrepublik leichtfertig die Innovationskraft des Standorts Deutschland, Arbeitsplätze und Wohlstand aufgeben. "Im Verteidigungssektor ist Europa unbestritten Weltspitze", sagte von Hahn. "Die oberste Prämisse muss sein, den Standort Deutschland, den Standort Europa konzentriert zu stärken."