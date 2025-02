MAG, einer der führenden Immobilienentwickler der VAE, wird an der Blackburn Dubai Property Expo teilnehmen, die vom 22. bis 23. Februar im Stanley House Hotel Spa, Großbritannien, stattfindet. Der Entwickler wird sein Vorzeigeprojekt, die Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, vorstellen, das Teil des Keturah Resorts ist und eine einzigartige Gelegenheit für einen unvergleichlichen Lebensstil mit unübertroffenem Service und Annehmlichkeiten bietet.

The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside at the Keturah Resort (Photo: AETOSWire)

Dubais Immobiliensektor verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum, das von vermögenden Privatpersonen angetrieben wird, die nach luxuriösen Bauprojekten suchen. Mit fast 740 Marken-Residenzen weltweit und einer erwarteten Verdoppelung dieser Zahl bis 2031 ist Dubai mit 140 Projekten in der Pipeline ein wichtiger Akteur. Im ersten Halbjahr 2024 machten Markenimmobilien 7,2 aller Immobilientransaktionen aus und generierten 7,8 Mrd. USD 12,6 des gesamten Transaktionswerts des Vorjahres. Diese Immobilien bieten erstklassige Preise und hohe Mietrenditen, was sie zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit macht.

The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, befindet sich im Keturah Resort, dem ersten vollständig Wellness-zertifizierten Resort in der MENA-Region, und umfasst 200 Residenzen in sieben Gebäuden und 12 Villen, von denen jede über einen exklusiven Yachtliegeplatz für die Bewohner verfügt. Die Eigentümer werden von einer beeindruckenden Auswahl an erstklassigen Einrichtungen profitieren, darunter ein Wellnesscenter, ein Clubhaus mit einem privaten Club nur für Mitglieder, ein Damenclub einen Kinderclub, gehobene Küche und Restaurants mit Michelin-Sternen, eine 550 Meter lange Promenade, nachhaltige und auf Bio ausgerichtete Einzelhandelsflächen, einen privaten Parkplatz mit Parkservice rund um die Uhr und eine bewachte Wohnanlage mit einzigartigem Blick auf das Naturschutzgebiet, den Burj Khalifa, den Dubai Creek Harbour und Meydan.

David James, Director of Sales bei MAG, sagte: "Der Immobiliensektor der VAE ist nach wie vor stark und verzeichnet ein anhaltendes Interesse internationaler Investoren, insbesondere aus Großbritannien. Durch die Präsentation des Keturah Resorts auf der Blackburn Dubai Property Expo haben wir die Möglichkeit, seine einzigartigen Merkmale hervorzuheben und eine erstklassige Gelegenheit zu präsentieren, die Immobilienlandschaft in der MENA-Region neu zu gestalten."

Das Projekt befindet sich am Dubai Creek und bietet bequemen Zugang zu Dubai Downtown, dem Dubai International Financial Centre und dem Dubai International Airport.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.theresidencescreeksidedubai.com

Haftungsausschluss

Die The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, werden nicht von der Ritz-Carlton Hotel Company, LLC oder ihren Tochtergesellschaften ("Ritz-Carlton") entwickelt, verkauft oder gehören ihnen. MAG of Life FZ-LLC verwendet die Marken von The Ritz-Carlton unter einer Lizenz von Ritz-Carlton, das die Richtigkeit der hierin gemachten Aussagen oder Darstellungen nicht bestätigt hat.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

