Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung zur WahlkampfArena mit den bayerischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl: Bundestagswahl als Wendepunkt für einen wirtschaftlichen Neuanfang



13.02.2025 / 15:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bundestagswahl als Wendepunkt für einen wirtschaftlichen Neuanfang

Brossardt: "Wahrung des Wohlstands ist Garant für stabile Demokratie"



(München, 13.02.2025). "Wir nähern uns einem Urnengang, der für die Zukunft unseres Landes von allergrößter Bedeutung ist", betont Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. im Rahmen des vbw Kongresses "Deutschland hat Zukunft: WahlkampfArena" mit den bayerischen Spitzenkandidaten von CSU (Alexander Dobrindt), SPD (Sebastian Roloff), Bündnis 90/Die Grünen (Jamila Schäfer), FDP (Martin Hagen) und FREIE WÄHLER (Hubert Aiwanger) für die Bundestagswahl am 23. Februar. "Für uns ist wichtig, mit den Vertretern der demokratischen Parteien eine Lösung zu finden, um eine schnelle und echte Wirtschaftswende umzusetzen und Deutschland endlich wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Nur so können wir auch zukünftig unsere Demokratie vor radikalen Kräften schützen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt wahren. Die Stärkung unserer Wirtschaft muss daher in der nächsten Legislaturperiode wieder an erster Stelle stehen", fordert Brossardt.



Die vbw hat zur Bundestagswahl eigene Vorschläge vorgelegt. "Mit unserem vbw Deutschlandplan 2030 und unseren 100-Tage-Programm zur Bundestagswahl wollen wir der für unsere Wirtschaft so dringend benötigten Wirtschaftswende zum Erfolg verhelfen. Angesichts der grassierenden Konjunktur- und Strukturkrise, die die Deindustrialisierung in unserem Land weiter anheizt, braucht es eine neue Aufbruchstimmung in Deutschland. Fakt ist: Die Herausforderungen, vor denen wir in der nächsten Legislaturperiode stehen, sind riesig. Als vbw sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und bringen uns aktiv in die politische Debatte ein", erläutert Brossardt.



Konkret fordert die vbw mehr Entlastung für Unternehmen und eine Erhöhung der Investitionen am Standort Deutschland, eine grundlegende Reform der sozialen Sicherungssysteme, einen radikalen Abbau der Bürokratie, die Sicherstellung von bezahlbarer Energieversorgung, die Unterstützung bei der Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität und die Sicherung des Automobilstandorts Deutschlands. "Die künftige Bundesregierung muss hier liefern, wenn wir unseren Wohlstand und auch unsere Demokratie bewahren wollen. Wir sind überzeugt: Unsere Ideen und Maßnahmen können hier entscheidend beitragen", so Brossardt.



Den vbw Deutschlandplan 2030 finden Sie hier: vbw Deutschlandplan 2030 und das 100-Tage-Programm zur Bundestagswahl finden Sie hier: 100-Tage-Programm



Kontakt: Felix Fend, Tel. 089-551 78-335, E-Mail: felix.fend@ibw-bayern.de





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.