Der US-Dollar (USD) kämpft am frühen Donnerstag um Nachfrage, nachdem er am Mittwoch nicht von den Inflationsdaten für Januar profitieren konnte. Auf dem europäischen Wirtschaftskalender stehen Daten zur Industrieproduktion für Dezember. Später am Tag werden die Marktteilnehmer den US-Einkaufsmanagerpreisindex für Januar im Auge behalten und auf neue ...

