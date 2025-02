Der Chefvolkswirt der Bank of England (BoE), Huw Pill, sagte am Donnerstag gegenüber Reuters, er mahne zur Vorsicht bei Zinssenkungen. Weitere Kommentare Ich erwarte, dass wir die Zinsen weiter senken können. Der Disinflationsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Die Lohnabschlüsse in der BoE-Umfrage zeigen, dass die Arbeit noch nicht getan ist. ...

