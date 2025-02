Deutschland (ots) -Parkflächen in leistungsstarke Sonnenkraftwerke verwandeln.Nachhaltige Energie-Ökosysteme: kiseya bringt Photovoltaik auf Deutschlands ParkplätzeGrünwald/BAYERN, 13.02.2025 - Die Energie- und Mobilitätswende stellt Unternehmen und Infrastrukturplaner vor enorme Herausforderungen. Eine zentrale Frage ist die effiziente Nutzung bestehender Flächen für erneuerbare Energien. Hier setzt die kiseya GmbH an: Als Generalunternehmen entwickelt, plant und baut kiseya schlüsselfertige Parkplatzüberdachungen mit Photovoltaik (PV) und kombiniert diese mit Ladeinfrastruktur, Netzspeichern und intelligentem Energiemanagement. Das Ergebnis: ganzheitliche, netzunabhängige Energie-Ökosysteme.Ein immenses Potenzial bleibt ungenutztLaut dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE, Wirth 2023) gibt es in Deutschland rund 47.060 Hektar Parkplatzfläche. Würden diese vollständig mit PV-Anlagen ausgestattet, ergäbe dies ein technisches Leistungspotenzial von 59 Gigawatt peak. Damit ließe sich rein rechnerisch ein Drittel der für 2030 angestrebten PV-Leistung in Deutschland abdecken.PV-Parkplätze als Schlüssel zur EnergieautarkieKombiniert mit leistungsfähigen Netzspeichern und einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur entsteht aus Parkplatzflächen weit mehr als nur ein Stromlieferant. Unternehmen aus energieintensiven Branchen sowie der Logistik - die aktuell auf eTrucks umrüsten - profitieren besonders von dieser Lösung. Sie reduziert die Abhängigkeit vom Stromnetz, steigert die Energieautarkie und gibt Nachhaltigkeitsstrategien einen entscheidenden Schub.Gesetzliche Solardachpflicht: Notwendigkeit oder ohnehin wirtschaftlich sinnvoll?Deutschland hat in einigen Bundesländern eine Solardachpflicht für Parkplätze eingeführt. Doch auch ohne gesetzliche Vorgaben sprechen viele Argumente für die Nutzung dieser Flächen: Parkplätze sind reichlich vorhanden, gut zugänglich und es müssen keine weiteren Flächen versiegelt werden. Das steigert die Akzeptanz in der Bevölkerung. Zudem bieten PV-Überdachungen Komfort-Vorteile wie Schutz vor Witterungseinflüssen und eine Reduktion des Winterdienstaufwands.Netzausbau hinkt hinterher - dezentrale Energielösungen sind gefragtDie deutsche Netzinfrastruktur kommt mit der Geschwindigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien kaum hinterher. Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz müssen in den kommenden Jahren über 13.000 Kilometer Übertragungsnetz optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden. Doch viele Projekte stecken in langwierigen Planungs- und Genehmigungsprozessen fest.Jüngstes Beispiel: IKEAs Ausbaupläne für Schnellladestationen scheitern an fehlenden Netzkapazitäten.Die Lösung? Dezentral erzeugte Energie durch PV-Parkplatzüberdachungen mit Netzspeichern und einem smarten Energiemanagement - sie machen versiegelte Flächen zur wirtschaftlich rentablen und nachhaltigen Ertragsquelle.Politische Unterstützung für klimafreundliche TechnologienAuch in der Politik wird die Bedeutung innovativer Energielösungen erkannt. Am 31. Januar besuchte kiseya den Deutschen Bundestag und stellte seine Konzepte für nachhaltige Ladeinfrastruktur vor. Daniela Kluckert, Mitglied der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag und ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, betonte bei diesem Treffen die Notwendigkeit, Ladeinfrastruktur weiter voranzutreiben und bestehende Hürden zu beseitigen."Der Ausbau der Ladeinfrastruktur macht deutliche Fortschritte, aber noch immer gibt es einige Hürden, die dringend angegangen werden müssen. (...) Bei der Ladeinfrastruktur ist nicht nur die reine Anzahl der Ladepunkte entscheidend, sondern auch die Leistung je Ladepunkt - und die steigt derzeit ständig. Deswegen ist es zentral, dass wir auch die Rahmenbedingungen der Netzintegration verbessern. (...) Nur wenn wir es schaffen, eine realistische Energiepolitik zu verfolgen, die für bezahlbare Energie für Bürger und Betriebe sorgt, ist die Transformation zu einer klimafreundlichen Mobilität nachhaltig umsetzbar."kiseya: Erfahrung und Innovationskraft für die Energiezukunftkiseya entwickelt standortspezifische Energie-Ökosysteme, die präzise auf Netzanschlusskapazität, Eigenverbrauchsprofile, Speicherintegration und etwaige netzdienliche Betriebsstrategien abgestimmt sind - ein wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung und zur Erfüllung von Nachhaltigkeits-Zielen. Das erfolgreiche Start-up mit Sitz in Grünwald/Bayern ist Teil einer mittelständischen Unternehmensgruppe mit über 78 Jahren Erfahrung in der Energietechnik.Zur Unternehmens-Webseite Angebot anfordern (https://kiseya.de/)Pressekontakt:kiseya GmbHNicole ModlTelefon: +4989318352-0Original-Content von: kiseya GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178645/5970661