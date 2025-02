Die Aussicht auf ein Ende des Krieges in der Ukraine macht den Weg frei für die Zeit danach. Das hat auch Folgen für Investoren. Infrastruktur, Agrar und Rohstoffe dürften in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen.Innerhalb von einem Tag wolle er den Krieg beenden, hatte US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf vollmundig angekündigt. Gut drei Wochen nach seinem Amtsantritt gab es nun ein erstes Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin, in dem eine mögliche Friedenslösung für den Ukraine-Krieg diskutiert wurde. Die USA legten erstmals ihre Vorstellungen eines Deals offen - mit deutlichen Zugeständnissen an Moskau. Marktanalysten sehen darin ein Signal für Entspannung, das geopolitische …