Chinesische Tech- und KI-Aktien könnten vor einer Neubewertung stehen. Morgan Stanley geht davon aus, dass die von künstlicher Intelligenz getriebene Rally bei chinesischen Aktien nicht so schnell an Schwung verlieren wird. Globale Anleger sind in China nach wie vor untergewichtet, das internationale Investitionspotenzial wird neu bewertet. Eine Aktie könnte von der Aufholjagd profitieren - mit einem Potenzial von 184 Prozent bis zum Jahresende.China und die USA kämpfen um die KI-Vorherrschaft. ...

