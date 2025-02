Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält eine Regierung unter Beteiligung der Union mit Friedrich Merz für möglich."Außer der AfD ist nichts ausgeschlossen, und das meine ich genau so", sagte Scholz dem "Berlin Playbock Podcast" (Freitag) des "Politico". Auf die Frage, ob bestimmte Personen ausgeschlossen würden, antwortete der Kanzler: "Das wäre ja absurd in Deutschland." Aktuell läuft in der SPD eine Debatte darüber, sich nach der Wahl offen für eine Regierungsbeteiligung zu zeigen - aber nur ohne Merz.Scholz setzt weiter darauf, dass Merz nicht Kanzler wird. Für ihn sei wichtig, dass die Bürger die Richtung des Landes jetzt bestimmen, sagte er. "Deshalb habe ich um Neuwahlen gebeten und ein neues Vertrauen für eine von mir geführte Regierung."