Der DAX setzt seine Rallye fort und springt über die Marke von 22.500 Punkten. Das könnte erst der Anfang sein. Doch Experten warnen vor überkauften Märkten."Der Motor ist heiß gelaufen, die Drehzahl tiefrot", sagt Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Der aktuelle Anstieg werde von Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine befeuert und habe die Anleger in einen Kaufrausch versetzt. Doch Molnar mahnt zur Vorsicht: Die entscheidende Frage ist, wie lange die notwendige Abkühlung noch hinausgezögert werden kann. Zinsfantasie schwindet - Risiken für die Wall Street Trotz der Euphorie an den europäischen Börsen bleibt die geldpolitische Lage angespannt. Höhere als erwartete …