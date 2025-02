Der US-Dollar handelt am Donnerstag etwas schwächer im Vergleich zu den meisten anderen Hauptwährungen. - Händler ignorieren schnell die jüngste Veröffentlichung des Erzeugerpreisindex (EPI). - Der US Dollar Index (DXY) notiert unter 108,00 und bleibt diese Woche unverändert. - Der US Dollar Index (DXY), der die Entwicklung des US Dollars (USD) ...

