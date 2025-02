Die Deutsche Bank-Aktie zeigte am Donnerstag ein wechselhaftes Bild an der Börse. Im XETRA-Handel startete das Wertpapier bei 19,35 Euro, bewegte sich im Tagesverlauf zwischen einem Höchststand von 19,40 Euro und einem Tief von 19,03 Euro. Besonders bemerkenswert war das hohe Handelsvolumen von über 4,8 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 11,73 Euro vom 15. Februar 2024, aber knapp unter dem erst kürzlich erreichten Jahreshoch von 19,63 Euro.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Bewertung der Aktie durch Marktexperten fällt überwiegend positiv aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 21,19 Euro sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Auch die Dividendenaussichten stimmen zuversichtlich: Für das laufende Jahr wird eine Ausschüttung von 0,679 Euro je Aktie erwartet, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,450 Euro entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zwar einen Umsatzrückgang, jedoch rechnen Experten für das Gesamtjahr 2025 mit einem Gewinn von 2,80 Euro je Aktie.

Anzeige

Deutsche Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Bank-Analyse vom 13. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...