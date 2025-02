Historisch: Der deutsche Leitindex hat erstmals Notierungen von gut 22.600 Punkten erreicht. Die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine treibt den DAX an. Top-Gewinner war am Donnerstag das Papier von Siemens gefolgt von den Autobauern Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche und dem weltgrößten Chemie-Produzenten BASF.Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine habe in Europa die Angst vor US-Importzöllen verdrängt, schrieb Marktanalyst Emmanuel Cau von der britischen Investmentbank Barclays. ...

