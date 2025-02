Berlin (ots) -Deutsche Jugendfeuerwehr im Austausch mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Ekin DeligözKinderrechte gehören ins Grundgesetz! Diese klare gemeinsame Haltung wurde deutlich im Austausch der Parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz mit der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF) - vertreten durch Bundesjugendleiter Christian Patzelt sowie die Bundesjugendsprecher/-innen Jasmine Neff und Felix Englert. Kinderrechte, der Schutz von Kindern und Jugendlichen und die Förderung der Jugendverbände standen im Mittelpunkt des Treffens. "Wenn wir auch in Zukunft noch eine starke Zivilgesellschaft haben wollen, sind Investitionen in außerschulische Vereinsstrukturen unabdingbar", so die Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz.Konkret übermittelte das DJF-Team unter anderem diese Forderungen:- Kinderrechte müssen mindestens nach den Standards der UN-Kinderrechtskonvention in das Grundgesetz aufgenommen werden.- Jugendbeteiligung auf Bundesebene muss gestärkt und gesetzlich verankert werden.- Es gilt, flächendeckend zielgruppengerechte Bildungsangebote zur Wahrung des Kindeswohls zu fördern und anzubieten.- Für eine zukunftssichere Jugendverbandsarbeit muss der Kinder- und Jugendplan des Bundes gestärkt und bedarfsgerecht ausgestattet werden. Konkret heißt das zunächst eine dezidierte Aufstockung im Vergleich zu 2024."Hier sind natürlich alle Akteure und Akteurinnen in der Bundespolitik angesprochen, die Förderung und den Schutz von Kindern und Jugendlichen als ein dringendes Schwerpunktthema zu erkennen und mitzuverantworten", betont Bundesjugendleiter Christian Patzelt.Kinderrechte als Schwerpunktthema der DJFIn der inhaltlichen Arbeit der DJF und ihrer Mitgliedsverbände spielt die strukturelle Mitbestimmung eine Hauptrolle. Über alle Ebenen gibt es Jugendforen und bis in die Ortsgruppen Jugendsprecher/-innen. Trotz der strukturellen Verankerung ist die Förderung von Kinderrechten und die gelebte Mitbestimmung auch abhängig vom individuellen Wirken der einzelnen Akteurinnen und Akteure.Seit jeher bemühen sich die DJF und die 16 Landesjugendfeuerwehren, Impulse für die Förderung von Mitbestimmung und Teilhabe zu setzen, konkrete Handlungsempfehlungen einzubringen und vor allem Engagierte für eine gute Nachwuchsarbeit in den Feuerwehren zu qualifizieren. Ein wesentlicher Baustein dafür ist das Bildungsprogramm der DJF: www.bildung.jugendfeuerwehr.de.Aktuell engagieren sich wieder Ehren- und Hauptamtliche aus den Verbänden Strukturen der DJF ganz konkret für die Themen Beteiligung und Kinderschutz.Für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung in Zusammenarbeit vom Bundesjugendforum und dem Fachausschuss Jugendpolitik und Integration entstanden. Außerdem hat eine kleine Projektgruppe, unter anderem mit Mitgliedern des Fachausschusses Kinder in der Feuerwehr und dem Jugendforum, die Beteiligung von Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren beleuchtet und zahlreiche Tipps für die unmittelbare Nachwuchsarbeit vor Ort erarbeitet.Kinderschutz ist in den Strukturen der DJF, den Landesjugendfeuerwehren und allen Untergliederungen ein absolutes Schwerpunktthema. Mit unterschiedlichsten Maßnahmen und Projekten sowie einer viel stärkeren Verankerung in der Jugendleiter/-innen-Ausbildung wird es stets gefördert. Dennoch gibt es hierzu nach wie vor konkrete Bedarfe in der alltäglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In einer Projektgruppe entwickelt die DJF ein Kinderschutz-Konzept für die eigene Verbandsarbeit. Damit sollen zwei konkreten Ziele erreicht werden:- den Schutz von Kindern und Jugendlichen bei eigenen Veranstaltungen sicherstellen;- die Entwicklung von Schutzkonzepten in den Landesverbänden durch ein Rahmen-Schutzkonzept sowie zentrale Unterstützungsangebote fördern.Das Schutzkonzept wird partizipativ entwickelt, insbesondere werden auch Kinder und Jugendliche selbst beteiligt. Zentrale Elemente des Schutzkonzeptes sind ein Leitbild Kinderschutz, eine aktualisierte zentrale Webseite, ein Rahmen-Schutzkonzept sowie zentrale Beratungs- und Bildungsangebote.HintergrundDie Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 350.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in mehr als 18.000 Jugendfeuerwehren und rund 6.000 Kindergruppen aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.Pressekontakt:Deutsche Jugendfeuerwehr im Deutschen Feuerwehrverband e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5970713