Amazfit, eine führende globale Marke für intelligente Wearables, die zu Zepp Health (NYSE: ZEPP) gehört, ist stolz darauf, die fünfmalige Olympiamedaillengewinnerin und Modeikone Gabby Thomas als neueste Botschafterin in der wachsenden Liste der Spitzensportler der Marke bekannt zu geben. Im Rahmen der vierjährigen Partnerschaft wird Thomas Amazfit-Smartwatches sowohl auf der Laufbahn während des Trainings und im Wettkampf als auch abseits der Laufbahn zur Überwachung von Schlaf und Erholung tragen. Darüber hinaus hat Gabby über das App-basierte Ernährungstagebuch von Zepp auch einfachen Zugriff auf die Ernährungserfassung.

Als Goldmedaillengewinnerin über 200 m, 4x100 m und 4x400 m verließ Thomas die Olympischen Spiele 2024 in Paris als die am meisten ausgezeichnete US-Leichtathletin bei den Spielen. Darüber hinaus hält sie mehrere Diamond-League-Titel und gewann bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zwei weitere olympische Medaillen 200 m (Bronze) und 4x100 m (Silber). Die Partnerschaft mit Amazfit ist Thomas' erste mit einer Smartwatch und bestätigt die Vorteile, die Daten für die sportliche Leistung haben können.

"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Amazfit, denn für mich machen die kleinen Dinge den Unterschied aus", sagte Thomas. "Als Sportler ist das genau die Art von Partnerschaft, die mir dabei hilft, immer besser zu werden. Es ist so wichtig, objektive Daten über meinen Körper zu haben sei es, um meine Herzfrequenz während des Trainings zu verfolgen, zu sehen, wie gut ich mich erholt habe, oder um zu verstehen, wie viel erholsamen Schlaf ich bekomme. Eine zuverlässige Marke für intelligente tragbare Geräte wie Amazfit an meiner Seite zu haben, ist ein entscheidender Faktor."

Im Rahmen dieser spannenden Partnerschaft wird Thomas ihr Training verbessern, indem sie die Analyse der intelligenten Amazfit-Wearables in ihre Vorbereitung und Erholung einbezieht, um ihre Leistung zu steigern und zukünftige Rekorde zu brechen. Sie wird auch den Entwicklungs- und Designteams von Amazfit Einblicke und Feedback zu zukünftigen Produktfunktionen und -stilen geben.

"Wir fühlen uns geehrt, Gabby im Amazfit-Team zu haben", sagte Wayne Huang, Gründer und CEO von Zepp Health. "Ihre bemerkenswerte sportliche Karriere und ihre Leidenschaft für Stil passen gut zu unserer Mission, die Grenzen des menschlichen Potenzials zu erweitern, um "Erstaunliches zu entdecken". Durch diese Partnerschaft werden wir weiterhin Sportler dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie mit unserem fortschrittlichen Smart-Wearables-Ökosystem die Rekordbücher neu schreiben."

Amazfit hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwickeln, die ganzheitliche Gesundheit und Wohlbefinden fördern, und dass ein gesunder Lebensstil ein Gleichgewicht zwischen vier zentralen Säulen des Wohlbefindens erfordert: körperliche Fitness, Schlaf, Achtsamkeit und Ernährung. Das vielfältige Produktportfolio von Amazfit umfasst die Performance-Smartwatches der Serien Active, Cheetah und T-Rex, den Smart Ring Helio und die Zepp-App, die alle entwickelt wurden, um Sportlern und Gesundheitsbegeisterten dabei zu helfen, ihre ganzheitliche Gesundheit zu verfolgen und zu verbessern. Die neueste Funktion der Zepp-App, das Ernährungstagebuch, bietet Sportlern wie Thomas eine beispiellose Möglichkeit, die Lücke zwischen Ernährung und Fitness zu schließen und so für Höchstleistungen und optimale Regeneration zu sorgen. Ob es um die Überwachung der Herzfrequenz, die Aufzeichnung von Schlafzyklen oder die Protokollierung von Mahlzeiten geht, Amazfit liefert die Erkenntnisse, die für einen umfassenden Gesundheitsansatz erforderlich sind.

Thomas reiht sich in eine wachsende Liste von Amazfit-Athleten ein, zu denen die HYROX-Weltmeister Meg Jacoby und Hunter McIntyre, der Padel-Star Bea González und die Olympioniken Morgan Pearson (Triathlon) und Yemaneberhan "Yeman" Crippa (5 km und 10 km) gehören.

Entdecken Sie die gesamte Palette der Amazfit-Smart-Wearables und erleben Sie Innovationen, die Leistung, Erholung und Präzision steigern unter www.amazfit.com.

Über Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie. Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit mit seinem Markenmotto "Discover Amazing" Menschen dazu, ihre Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen.

Amazfit wird von der firmeneigenen Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr über die Cloud umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen liefert, um den Benutzern zu helfen, ihre Wellness-Ziele zu erreichen. Mit ihrer herausragenden Handwerkskunst haben die Amazfit-Smartwatches viele Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award.

Amazfit wurde 2015 auf den Markt gebracht und wird heute von Millionen von Nutzern verwendet. Die Produkte des Unternehmens sind in mehr als 90 Ländern in den Regionen Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen über Amazfit finden Sie unter www.amazfit.com

