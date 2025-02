Erste Advanced Air Mobility (AAM)-Vorschriften für die VAE sind in Entwicklung

GCAA- und ATRC-Einheiten TII und ASPIRE arbeiten bei technischem Fachwissen und Luftraummanagement zusammen

Die VAE haben mit der Kartierung von Luftkorridoren und der Entwicklung eines regulatorischen Rahmens für bemannte und autonome Lufttaxis und Frachtdrohnen einen mutigen Schritt zur Neudefinition des städtischen Verkehrs unternommen. Diese transformative Initiative markiert einen großen Schritt vorwärts in der Mission des Landes, die Zukunft der Mobilität anzuführen. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen der General Civil Aviation Authority (GCAA) und den Einrichtungen des Advanced Technology Research Council (ATRC) Technology Innovation Institute (TII) und ASPIRE sind die VAE auf dem besten Weg, die Art und Weise neu zu gestalten, wie sich Menschen und Güter durch städtische Räume bewegen.

Mit Luftkorridoren und Vorschriften, die innerhalb der nächsten 20 Monate festgelegt werden sollen, zeigt diese Pionierleistung das unermüdliche Engagement der VAE für die Einführung sicherer, moderner und nachhaltiger Transportlösungen, die nicht nur Staus reduzieren, sondern auch einen globalen Maßstab für zukünftige städtische Mobilitätssysteme setzen. Diese Routen werden wichtige internationale Flughäfen und berühmte Orte in den Vereinigten Arabischen Emiraten miteinander verbinden und sie werden weiter ausgebaut, um eine nahtlose Integration von pilotierten und autonomen Lufttaxis und Frachtdrohnen in die städtischen Umgebungen des Landes zu gewährleisten.

Seine Exzellenz Saif Mohammed Al Suwaidi, Generaldirektor der GCAA, sagte: "Die Kartierung von Luftkorridoren für bemannte und autonome Lufttaxis und Drohnen ist ein entscheidender Schritt, um die nahtlose Implementierung von Advanced Air Mobility in die Infrastruktur der VAE zu ermöglichen. Diese Initiative gewährleistet die sichere und effiziente Einführung der Luftmobilität, liefert transformative Lösungen für den städtischen Verkehr und ebnet den Weg für eine intelligentere und stärker vernetzte Zukunft."

Der zukunftsorientierte Ansatz der VAE für den städtischen Verkehr wird durch die Expertise von TII im Luftraummanagement unterstützt, um die sichere Integration von bemannten und autonomen Lufttaxis und Frachtdrohnen in städtische Umgebungen zu gewährleisten. Diese neuen Luftkorridore werden innovative Lösungen für den Personen- und Frachttransport bieten, den Druck auf das traditionelle Straßennetz verringern und die Konnektivität verbessern.

Dr. Najwa Aaraj, CEO von TII, sagte: "Diese transformative Zusammenarbeit mit GCAA verändert die Zukunft des städtischen Transports. Durch die Weiterentwicklung des Luftraummanagements und die Integration von pilotierten und autonomen Flugtaxis und Frachtdrohnen verbessern wir nicht nur die städtische Konnektivität, sondern fördern auch nachhaltige und zugängliche Mobilitätslösungen, die künftigen Generationen zugute kommen werden."

Stephane Timpano von ASPIRE sagte: "Die Bewältigung der Herausforderungen der städtischen Mobilität in Echtzeit durch innovative Lösungen wie Lufttaxis und Drohnen ist ein großer Fortschritt. Diese Initiative unterstützt direkt nachhaltiges Wirtschaftswachstum, indem sie ein flexibles und vielfältiges Verkehrssystem schafft, das den Druck auf die städtische Infrastruktur verringert und intelligentere, widerstandsfähigere Städte fördert."

Die Vereinbarung wurde auf dem World Governments Summit 2025 bekannt gegeben.

Unter Advanced Air Mobility (AAM) versteht man den Einsatz automatisierter Luftfahrzeuge in städtischen und vorstädtischen Umgebungen zur Bereitstellung innovativer Transportlösungen für Personen und Güter. TII ist federführend bei der Entwicklung der technischen Aspekte von AAM und ASPIRE konzentriert sich auf die Schaffung eines Netzwerks relevanter Interessensgruppen, darunter Regulierungsbehörden, Branchenführer und Forscher. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Schaffung eines umfassenden Regulierungsrahmens, der Sicherheit und betriebliche Effizienz gewährleistet.

Prof. Enrico Natalizio, Chefforscher des Autonomous Robotics Research Center am TII, kommentierte: "Am TII entwickeln wir fortschrittliche KI-gestützte Steuerungs-, Visions- und Kommunikationsalgorithmen für autonome Systeme, die eine Entscheidungsfindung in Echtzeit für Flugtaxis und Drohnen ermöglichen. Da wir diese Technologie beherrschen, können wir Methoden für die Gestaltung von AAM-Korridoren vorschlagen, um Routen zu optimieren, Kollisionen zu vermeiden und eine nahtlose Integration in den städtischen Luftraum zu ermöglichen. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu effizienter und sicherer autonomer Luftmobilität in komplexen städtischen Umgebungen."

Gemeinsam mit der GCAA werden diese Organisationen die Luftraumvorschriften definieren und Luftraummanagementsysteme entwickeln, mit denen die VAE zu einem globalen Maßstab für fortschrittliche urbane Mobilität werden.

