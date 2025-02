Zürich - Der Euro hat in der Nacht etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9455 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9434 Franken gehandelt. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,0456 ebenfalls ein wenig höher als am Vorabend (1,0436). Nahezu unverändert präsentiert sich dagegen das Dollar/Franken-Paar mit einem Stand von 0,9043. Bei der Commerzbank schreibt der Devisenexperte Michael Pfister, dass die ...

