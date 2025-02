Die Nvidia-Aktie durchlebte kürzlich eine ihrer volatilsten Phasen, gekennzeichnet durch einen dramatischen Wertverlust von etwa 17 Prozent an einem einzigen Handelstag. Diese Marktturbulenzen, ausgelöst durch Bedenken hinsichtlich des chinesischen KI-Chatbots DeepSeek und potenzielle Handelsbeschränkungen, führten zu einer Marktkapitalisierungseinbuße von rund 600 Milliarden Dollar. Dennoch zeigt sich der Technologieriese widerstandsfähig, was sich in einer bemerkenswerten Erholung von 15 Prozent innerhalb weniger Wochen widerspiegelt. Die fundamentalen Wachstumstreiber bleiben robust, insbesondere im Bereich der Rechenzentren, wo Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum von über 60 Prozent in Aussicht stellen. Die zunehmende Komplexität von Rechenoperationen und die breite Einführung von KI-Anwendungen treiben die Nachfrage nach Hochleistungschips weiter an.

Technologische Innovation sichert Marktführerschaft

Trotz aufkommender Konkurrenz durch ressourceneffizientere Technologien behält Nvidia seine Vormachtstellung im KI-Sektor. Die bevorstehende Einführung der Blackwell-Chip-Generation und der neuen GeForce RTX 5000-Serie unterstreicht die kontinuierliche Innovationskraft des Unternehmens. Marktanalysten prognostizieren ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel, das ein Aufwärtspotenzial von etwa 36 Prozent impliziert. Diese positive Einschätzung basiert auf der überzeugenden Marktposition Nvidias in den Bereichen künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle Kostensteigerungen durch Zölle an Kunden weiterzugeben.

