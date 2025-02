© Foto: picture alliance / PantherMedia | -

Der Goldpreis steuert auf die siebte Wochenrallye in Folge zu. US-Präsident Donald Trumps Pläne für Gegenzölle schüren die Angst vor einem globalen Handelskrieg und stützen die Nachfrage nach dem Edelmetall.Der Goldpreis steigt weiter unbeirrt Richtung 3.000 US-Dollar je Feinunze: Ajay Kedia, Direktor bei Kedia Commodities, sieht die jüngsten Zollerhöhungen als wichtigen Treiber für den Goldpreis. "Trumps Ankündigung von Gegenzöllen hat Sorgen über einen globalen Handelskrieg verstärkt, was die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen erhöht", zitiert ihn Reuters. Inflation steigt - Zinssenkungen der Fed rücken in die Ferne Zusätzlichen Auftrieb erhält Gold durch die steigende Inflation in …