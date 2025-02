Der Videospielehändler GameStop sorgt erneut für Aufsehen an den Finanzmärkten. Nach Bekanntwerden möglicher Investitionspläne in Bitcoin und andere Kryptowährungen verzeichnete die Aktie des Unternehmens einen bemerkenswerten Kursanstieg von bis zu 20 Prozent im nachbörslichen Handel. Diese Entwicklung wurde durch ein gemeinsames Foto des GameStop-Vorstandsvorsitzenden mit dem Chef eines führenden Krypto-Investments zusätzlich befeuert. Die Erwägungen des Unternehmens, einen Teil seines Kapitals in alternative Anlageklassen zu investieren, markieren einen bedeutenden strategischen Wendepunkt für den einstigen Meme-Stock-Favoriten.

Erneuter Vorstoß in die Kryptowelt

Die jüngsten Überlegungen zu Krypto-Investments stehen im Einklang mit GameStops bisherigen Modernisierungsbemühungen. Bereits 2022 hatte das Unternehmen erste Schritte in Richtung Kryptowährungen unternommen und Krypto-Wallets für seine Nutzer eingeführt, musste diesen Service jedoch aufgrund regulatorischer Bedenken wieder einstellen. Die aktuelle Initiative folgt einer Phase konsequenter Kostensenkungen und Kapitalakkumulation, die das Unternehmen nun für strategische Investitionen nutzen möchte. Die positive Marktreaktion spiegelt das Vertrauen der Investoren in diese potenzielle Neuausrichtung wider.

