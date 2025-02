NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach deutlichen Verlusten an den beiden vergangenen Tagen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 75,42 US-Dollar. Das sind 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März stieg um 33 Cent auf 71,62 Dollar.

Nach einer Woche mit deutlichen Kursbewegungen hielten sich die Ausschläge kurz vor dem Wochenende in Grenzen. Nachdem die Notierungen am Ölmarkt in der ersten Wochenhälfte gestiegen waren, gerieten sie am Mittwoch und Donnerstag mit der Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs unter Druck.

An den Finanzmärkten haben die Anleger die weitere Entwicklung bei den Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs im Blick. An diesem Freitag beginnt die Münchener Sicherheitskonferenz, die Einblicke in die Pläne der neuen US-Regierung für ein Ende des Kriegs liefern dürfte.

Neben den geopolitischen Themen richtete sich das Interesse der Anleger auch auf die Zollpolitik der US-Regierung. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump eine neue Runde weitreichender Zölle auf den Weg gebracht. Es handle sich um wechselseitige Zölle auf Waren aus diversen Ländern. Allerdings müssen die Anleger weiter auf die Details der neuen Zollregelungen warten, da sie erst in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden sollen./jkr/jsl/jha/