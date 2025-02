KIEL (dpa-AFX) - Westliche Geberländer haben die Ukraine während der vergangenen drei Kriegsjahre jährlich im Schnitt mit fast 90 Milliarden Euro unterstützt. Darauf verweist das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) in einer aktuellen Analyse des Ukraine Support Trackers, der militärische, finanzielle und humanitäre Hilfen erfasst.

Demnach wiesen die Geberländer der Ukraine in den drei Jahren insgesamt rund 267 Milliarden Euro an Unterstützung zu. Davon entfielen 49 Prozent auf militärische Hilfe, 44 Prozent auf finanzielle Unterstützung und sieben Prozent auf humanitäre Hilfe.

Das IfW Kiel bewertet die Hilfen gemessen an der Wirtschaftsleistung der Geberstaaten nach wie vor als gering. Deutschland, Großbritannien und die Vereinigten Staaten hätten beispielsweise weniger als 0,2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr mobilisiert. Frankreich, Italien und Spanien stellten etwa 0,1 Prozent ihres jährlichen BIP bereit.

"Betrachtet man die Staatshaushalte der meisten europäischen Geberländer, so erscheint die Unterstützung der Ukraine in den letzten drei Jahren eher als kleines "Nebenprojekt" denn als große finanzielle Anstrengung", sagte der Leiter des Trackers am IfW Kiel, Christoph Trebesch.

Von heute an treffen sich führende Politiker und Diplomaten auf der Münchner Sicherheitskonferenz, um unter anderem über den Konflikt zu sprechen. Am 24. Februar jährt sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine zum dritten Mal.