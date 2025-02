München (ots/PRNewswire) -- Durch intelligentes und zentrales Energiemanagement verbessert der iHomeManager den Eigenverbrauch und senkt die Stromkosten.- Die Installation verbindet mehrere Komponenten wie Wechselrichter, Batterien, EV-Ladegeräte und Wärmepumpen zu einem einheitlichen Energiesystem.- Damit können Hausbesitzer und Unternehmen die Kontrolle über ein vernetztes und hocheffizientes Energiemanagementsystem übernehmen.Sungrow, weltweit führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen will mit dem Start des neuen iHomeManager in Europa diese Herausforderungen angehen, um die Effizienz moderner Energiesysteme zu vereinfachen und zu verbessern.Laut der Internationalen Energieagentur (IEA)* wird die weltweite Stromnachfrage bis 2040 voraussichtlich um über 25 Prozent steigen[1] - angetrieben durch die zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen, Smart-Home-Geräten und Elektrifizierung verschiedener Branchen. Dabei steigt auch die Notwendigkeit, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu maximieren.Damit bringt das Unternehmen Effizienz und Energiewende weiter zusammen. Der iHomeManager ist ein intelligentes Gerät, das die Art und Weise, wie Haushalte und Unternehmen ihren Energieverbrauch verwalten, entscheidend voranbringt. Durch die Nutzung von PV-Ertragsprognosen, Lastanalysen und Echtzeit-Tarifen maximiert der iHomeManager die Nutzung grüner Energie, verbessert die Eigenverbrauchsrate und sorgt für eine automatische Stromversorgung bei extremen Wetterbedingungen.Das Gerät unterstützt kabelgebundene wie drahtlose Kommunikation und vereinfacht mit einem eingebauten Zähler für eine nahtlose Installation das Energiemanagement. Er integriert mühelos mehrere Energiekomponenten - einschließlich Wechselrichtern, Batterien, EV-Ladegeräten und Wärmepumpen - in ein einheitliches, optimiertes System.KI-gesteuertes EnergiemanagementAusgestattet mit fortschrittlichen, KI-gesteuerten Energiemanagement-Funktionen reduziert der iHomeManager die Stromkosten, erhöht die Energieunabhängigkeit und bietet den Nutzern eine größere Kontrolle über den Energieverbrauch. Durch Optimierung des Eigenverbrauchs und der ständigen Interaktion mit dem Stromnetz unterstützt das Gerät nicht nur Nachhaltigkeitsbemühungen, sondern kann auch greifbare Kosteneinsparungen liefern."Die steigende Energienachfrage macht smarte Lösungen wie den iHomeManager für eine nachhaltige Zukunft unerlässlich", sagte Frau Eleonora Potestio, Head of EU Distribution Product Management bei Sungrow. "Durch intelligentes Management und Optimierung des Verbrauchs ermöglichen wir es Hausbesitzern und Unternehmen, die volle Kontrolle über die genutzte Energie zu übernehmen - nahtlos, effizient und kostengünstig."Lösungen wie der iHomeManager spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung einer saubereren, effizienteren und widerstandsfähigeren Energiezukunft. Damit können Hausbesitzer und Unternehmen die Kontrolle über ihren Energieverbrauch mit einem besser vernetzten und hocheffizienten Energiemanagementsystem übernehmen.####Über SungrowSungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und leistet seit über 28 Jahren Pionierarbeit für nachhaltige Energielösungen. Bis Dezember 2024 hat Sungrow weltweit 740 GW an leistungselektronischen Wechselrichtern installiert. Das Unternehmen gilt als die weltweite Nummer 1 bei der Lieferung von PV-Wechselrichtern (S&P Global Commodity Insights) und als das bankfähigste für Energiespeicher (BloombergNEF). Die Innovationen von Sungrow ermöglichen grüne Energieprojekte in über 180 Ländern, unterstützt von einem Netzwerk von 520 Servicestellen für exzellenten Kundenservice. Sungrow hat sich zum Ziel gesetzt, durch Spitzentechnologie und hochqualitative Serviceleistungen eine Brücke in eine nachhaltige Zukunft zu schlagen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sungrowpower.com.Pressekontakt:Quirin Löffelmeier, Senior PR Manager Europe, E-Mail: q.loeffelmeier@sungrow-emea.com, Telefon: +49 151 7288 1433[1]https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/Newsletter/2018/11/Meldung/direkt-answers-infographic.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2620418/Sungrow_iHomeManager.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/5168560/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ihomemanager-smarte-losung-fur-eine-grune-und-effiziente-energie-zukunft-302376949.htmlOriginal-Content von: SUNGROW Power Supply Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82745/5970944