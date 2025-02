Die Aktie der Allianz hat sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Im Ein-Monatsvergleich gehört sie mit einem Plus von gut zwölf Prozent zum ersten Drittel der Aktien im DAX. Am Donnerstag hat sie bei 330,30 Euro ein neues 23-Jahreshoch markieren können. Zum Wochenschluss leidet das Papier allerdings unter Gewinnmitnahmen und einer Abstufung durch die US-Investmentbank Bank of America (BofA).Die Bank of America hat die Aktie von "Buy" auf "Neutral abgestuft. Das Kursziel wurde allerdings ...

