Berlin (ots) -Mit seinen Online-Fortbildungen unter dem Titel "DFV direkt" hat der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) ein neues Veranstaltungsformat erfolgreich etabliert. Jeden Monat informieren sich mehrere hundert Feuerwehrangehörige in unterschiedlichster Zusammensetzung bei der kostenlosen digitalen Veranstaltung über verschiedene Themen aus dem großen Themenspektrum. Die aktuelle Ausgabe stand unter der Überschrift "Warum es kein Zufall ist, dass TETRA-Endgeräte bundesweit funktionieren". Dabei stellten Philipp Kronfoth und Martin Schlott die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) und deren Aufgaben unter dem Slogan "Ein Netz für alle" vor. Knapp 500 Feuerwehrangehörige aus ganz Deutschland nutzten die hochkarätig besetzte Veranstaltung zur fachlichen Fortbildung.Die Referenten präsentierten das hochsichere und hochverfügbare Kommunikationsnetz für die einsatzkritische Sprach- und Datenkommunikation von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und die Bundeswehr. Sie sprachen über Endgeräte und deren Herausforderungen, gaben einen Ausblick zur für die BOS unverzichtbaren Breitbandkommunikation und wagten auch eine Prognose zur Zukunft der digitalen BOS-Kommunikation.In dem gemeinsamen Netz funken die Polizeibehörden, die Feuerwehren, Rettungs- und Hilfsdienste, Katastrophen- und Zivilschutzbehörden sowie weitere Bundesbehörden einschließlich der Bundeswehr. Aufgrund der Notwendigkeit für eine krisensichere Kommunikation sind die Anforderungen an das TETRA-Funknetz entsprechend hoch. Das Kernnetz basiert auf eigenen Glasfasernetzen. Dies garantiert einen hohen Sicherheitsstandard, da dieses nicht mit dem Internet verbunden ist.Dem Föderalismus in Deutschland geschuldet ist nach Angaben der Referenten, dass die Zuständigkeiten für die Leitstellen und Endgeräte uneinheitlich sind. Deshalb stellten die beiden Funkexperten in einem Kapitel ihres Vortrags die Leistungsmerkmale von Endgeräten im Digitalfunk BOS detailliert vor. Auch die Vernichtung von Endgeräten wurde bei dieser Online-Fortbildung angesprochen.Zum Abschluss widmeten sich die Experten der Zukunft der digitalen BOS-Kommunikation und einem Ausblick zur Breitbandkommunikation, die für die BOS als unverzichtbar bezeichnet wurde. Breitbandige Datendienste würden unaufhaltsam einsatzkritisch sein. Datendienste müssten demnach den bewährten TETRA-Digitalfunk ergänzen und perspektivisch ablösen. Dabei werde es eine lange Migrationsphase geben. Wie immer nutzten zahlreiche Teilnehmer die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Experten, etwa zum Austausch von Endgeräten oder zum Thema Breitband.Bei der nächsten "DFV direkt" referiert Lars Inderthal am Mittwoch, 12. März, zur neuen Fachempfehlung zur Durchführung von Evakuierungsübungen an Schulen und Kitas. Anmeldung: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/dfv-direkt/.