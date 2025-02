Die United Internet-Aktie verzeichnete am Freitag einen dramatischen Kurseinbruch von über 10 Prozent auf 14,91 Euro, nachdem das Unternehmen ungeplante Belastungen durch Schwierigkeiten bei der Tochtergesellschaft 1&1 bekannt gab. Der Konzernumsatz stieg zwar im vergangenen Jahr leicht um zwei Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, jedoch stagnierte das operative Ergebnis (EBITDA) bei etwa 1,3 Milliarden Euro und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Als Hauptgrund für die verhaltene Entwicklung nannte das Unternehmen einen reduzierten Verkauf von Endgeräten wie Smartphones und Tablets. Besonders schwer wogen die technischen Probleme bei der Mobilfunktochter 1&1, die im Mai durch ein fehlerhaftes Software-Update einen mehrtägigen Netzausfall erlitt und in der Folge etwa 50.000 Sonderkündigungen verzeichnete.

Herausforderungen beim Netzausbau belasten Entwicklung

Die Situation wurde zusätzlich durch Verzögerungen beim Kundenumzug auf das neue Mobilfunknetz verschärft, da ein wichtiger Ausbaupartner nicht ausreichend Komponenten bereitstellen konnte. Die Migration der Bestandskunden konnte erst ab Oktober wieder in größerem Umfang fortgesetzt werden, wodurch geplante Kosteneinsparungen nicht realisiert werden konnten. Das Unternehmen strebt nun Entschädigungszahlungen von seinem Technologiepartner an, wobei Branchenexperten von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag ausgehen. Die Verhandlungen hierüber dauern noch an und werden voraussichtlich nicht vor der Veröffentlichung der endgültigen Geschäftszahlen Ende März abgeschlossen sein.

Anzeige

United Internet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue United Internet-Analyse vom 14. Februar liefert die Antwort:

Die neusten United Internet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für United Internet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

United Internet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...