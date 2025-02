FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES AVIVA TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 565 (540) PENCE - BERENBERG STARTS COSTAIN GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 140 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS MORTGAGE ADVICE BUREAU TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 900 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RELX PRICE TARGET TO 3909 (3516) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3597 (3620) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 536 (501) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3280 (3290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES HARBOUR ENERGY TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 310 (260) PENCE - REDBURN STARTS BUNZL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3950 PENCE - SHORE CAPITAL CUTS SPIRAX TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 6100 PENCE - UBS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 870 (945) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4110 (4050) PENCE - 'SELL' - UBS STARTS HOWDEN JOINERY GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 880 PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob