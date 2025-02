München (ots) -Die dreiteilige Doku-Serie begleitet das Musikerpaar Joy Denalane und Max Herre auf seiner musikalischen Reise zum ersten gemeinsamen Album. In persönlichen Gesprächen und mit bislang unveröffentlichten Privataufnahmen teilen sie ihre Liebes- und Lebensgeschichte - zwischen Familienglück, Trennung, künstlerischem Erfolg und Rückschlägen. Die Koproduktion von ARD Kultur, SWR, BR und rbb ist ab 8. Mai in der ARD Mediathek zu sehen.Vor 25 Jahren wurden die Soul-Sängerin Joy Denalane und Max Herre, Frontmann der Band "Freundeskreis", mit dem Hit "Mit Dir" quasi vor laufenden Kameras ein Paar. Letzten November haben sie ihr erstes gemeinsames Album "ALLES LIEBE" veröffentlicht, das direkt auf Platz 5 der Album-Charts eingestiegen ist.Die Doku-Serie wirft einen neuen Blick auf ihr Leben und ihre gemeinsame Reise - damals und heute. Filmemacher Sékou Neblett, langjähriger Weggefährte aus "Freundeskreis"-Zeiten, begleitet das Paar auf diesem Weg. Unveröffentlichte Videoaufnahmen aus ihrem umfangreichen Privatarchiv geben zudem intime Einblicke in drei Jahrzehnte Musik, Beziehung und Zusammenarbeit.Die dreiteilige Doku-Serie ist eine Produktion von EMENES im Auftrag von ARD Kultur, SWR, BR und rbb für die ARD und ab 8. Mai in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de verfügbar. Die Redaktion verantworten Rebecca Leiter, Kristian Costa-Zahn (beide ARD Kultur), Joanna Gawronska (SWR), Christiane von Hahn (BR) und Christine Thalmann (rbb).Pressekontakt:Birgit Friedrich, ARD Kultur/ KommunikationE-Mail: birgit.friedrich@ardkultur.de, Tel.: 0172/3581282Mirja Bauer, ARD-Programmdirektion/ Presse und InformationTel.: 089/558944-865, E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deChristian Esser, Barbarella EntertainmentE-Mail: christian.esser@barbarella.de, Tel.: 0221/9515900Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5971086