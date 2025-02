(Jahresangabe in der Überschrift berichtigt)



AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Prosus haben im frühen Handel am Freitag deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der Kurs der Techwerte-Beteiligungsgesellschaft um 6,1 Prozent auf 43,60 Euro und damit auf ein Hoch seit dem Jahr 2021. Nach einer Schwächephase zu Beginn des Jahres befindet sie sich damit wieder im Aufwind und hat zuletzt den Widerstand im Bereich um die 41 bis 42 Euro überwunden, der aus den Hochs des Vorjahres resultierte.

Prosus reagierte damit auf die Stärke der Beteiligung Tencent . An der Börse in Hongkong hatten Technologiewerte deutlich zugelegt. In einem Kommentar von Goldman Sachs war in diesem Zusammenhang von Käufen chinesischer Aktien durch Hedgefonds die Rede.

Nach der lange unterdurchschnittlichen Entwicklung der Börsen Chinas gibt es nun Hoffnungen auf eine dauerhaftere Aufwärtsbewegung, verbunden mit der Erwartungen an weitere Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft.

In einer Studie von JPMorgan wurden unterdessen auf die Chancen von Prosus verwiesen, durch Übernahmen und Fusion bei Lieferdiensten zu profitieren. Die Gesellschaft ist auch an Delivery Hero beteiligt./mf/mis

