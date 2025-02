Die Zahl der Menschen in der PKV-Vollversicherung in Deutschland sind im Jahr 2024 erneut gestiegen. Insgesamt ist fast jeder zweite Deutsche privat krankenversichert. Einen sehr deutlichen Anstieg konnte die bKV verzeichnen. Das zeigen aktuelle Zahlen des PKV-Verbands. Der Bestand der privat Krankenvollversicherten ist im Jahr 2024 erneut o gewachsen. Im Jahr 2024 stieg sie auf 8,74 Millionen, das ist ein Nettoanstieg von 0,3% gegenüber dem Vorjahr. Netto bedeutet in diesem Fall, Sterbefälle und ...

